La messa in onda della soap opera turca My Home My Destiny prosegue su Mediaset Infinity con tanti colpi di scena. I telespettatori italiani nelle prossime puntate, assisteranno alla drammatica uscita di scena di Mujgan (Zeynep Kumral). Quest’ultima morirà tra le braccia del fratello Mehdi, dopo aver ricevuto un colpo di pistola da Burhan in pieno petto.

Trame turche, My home my destiny: Mehdi ridotto in fin di vita da Burhan

Nei nuovi episodi della telenovela tratta da una storia vera che verranno trasmessi tra qualche settimana, Mujgan, la sorella di Mehdi, si ricongiungerà con l’ex fidanzato Burhan.

Il ritorno di quest’ultimo in città non sarà visto di buon occhio dal meccanico, il quale continuerà a odiarlo: nello specifico Mehdi non potrà vedere il suo ex amico, poiché il padre dello stesso in passato ha ucciso il suo.

Tutto comincerà quando Mehdi perderà le staffe nell’istante in cui interromperà il primo incontro segreto tra la sorella e Burhan: ad avere la peggio sarà quest’ultimo, finendo in ospedale d’urgenza dopo essere stato picchiato dall’ex cognato. Mehdi verrà arrestato e non appena tornerà in libertà continuerà a vietare a Mujgan di frequentare Burhan. Nel contempo il meccanico a causa del suo atteggiamento violento perderà la moglie Zeynep (Demet Özdemir), la quale sempre più delusa e stanca della sua eccessiva gelosia deciderà di divorziare.

Burhan a un certo punto si stancherà dell’intromissione di Mehdi, e in preda alla furia lo ridurrà in fin di vita servendosi dell’aiuto di alcuni uomini.

Burhan si suicida, Mehdi disperato per la morte della sorella Mujgan

A seguito del ricovero del fratello Mehdi in ospedale, Mujgan sarà assalita dai sensi di colpa e deciderà di mettere fine in maniera definitiva alla sua storia d’amore con Burhan, il quale non mollerà affatto la presa.

Quando la ragazza sarà intenta a salire sul pullman per lasciare Istanbul rinunciando alla sua felicità, infatti il suo ex cercherà di fermarla con la forza dopo averla raggiunta alla stazione: il confronto tra i due si concluderà in una maniera tragica, poiché Burhan ferirà Mujgan al petto prima di togliersi la vita.

Purtroppo dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia, si evince che la situazione sulle condizioni di salute di Mujgan sarà abbastanza critica.

Mehdi assisterà alla morte della sorella quando la stessa sarà in terapia intensiva, sprofondando nella disperazione totale. L’ex marito della protagonista assoluta Zeynep, quindi avrà il compito di annunciare il decesso della sorella alla sua famiglia.