L'assenza di Armando Incarnato da Uomini e Donne continua a fare rumore: il cavaliere campano da quando sono iniziate le registrazioni del programma (lo scorso 24 agosto) non ha mai preso parte. In seguito ad una storia pubblicata dalla ex di Armando, alcuni utenti del web hanno ipotizzato che l'assenza sia dovuta ad un ritorno di fiamma con Jeanette.

Nei giorni scorsi, il cavaliere si è solamente limitato a dire che per lui settembre è il 12° mese di riposo. In merito all'assenza da Uomini e donne, però, non ha fatto alcun riferimento.

Le parole di Jeanette

Sabato 9 settembre, la ex di Armando Incarnato ha postato una storia su Instagram e ha scritto: "Buenos dias, curiosità: mai stata single". Poco dopo la diretta interessata ha rimosso la storia, per non creare polemiche. Tuttavia, allo sguardo attento di alcuni utenti del web non è passato inosservato un quadro appeso a una parete. Secondo alcuni, sarebbe lo stesso quadro che si trova a casa del cavaliere di Uomini e Donne.

Le ipotesi di alcuni utenti del web

In seguito alla storia pubblicata da Jeanette e successivamente rimossa, alcuni utenti del web hanno tratto le loro conclusioni. Scendendo nel dettaglio, alcuni hanno ipotizzato che Armando Incarnato stia frequentando nuovamente la sua ex [VIDEO].

A detta di alcuni, sarebbe proprio questo il motivo per cui lo storico cavaliere del dating show di Maria De Filippi non sia stato più chiamato nel parterre maschile.

Ovviamente, si tratta solamente di supposizioni poiché né Armando, né Jeanette, né la redazione di Uomini e Donne ha confermato o smentito l'addio del cavaliere.

Per capire se Incarnato farà parte o meno del parterre maschile di quest'edizione, bisognerà attendere le nuove registrazioni.

Riccardo Guarnieri si sarebbe fidanzato

A differenza di Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri risulterebbe assente da Uomini e Donne perché si sarebbe fidanzato. Stando alle varie segnalazioni ricevute dall'esperta di gossip Deianira Marzano, il cavaliere pugliese è stato più volte avvistato per le vie del centro di Monopoli con una ragazza mora.

Secondo quanto riportato, i due sarebbero apparsi complici e in atteggiamenti intimi.

Nonostante le varie segnalazioni, Riccardo non ha mai confermato di avere trovato l'amore lontano dai riflettori. Dunque, anche in questo caso è bene prendere la notizia come un pettegolezzo in quanto anche la redazione non ha proferito alcuna parola sul cavaliere pugliese.