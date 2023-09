Francesco Chiofalo è intervenuto in una trasmissione radiofonica e, tra i vari argomenti trattati, è tornato a parlare della sua ex Antonella Fiordelisi. Scendendo nel dettaglio, l'ha descritto come una persona antipatica, insopportabile e povera di contenuti poiché darebbe molto peso al mondo virtuale. Inoltre, "Lenticchio" ha criticato anche i genitori della sua ex fidanzata e ha tirato in ballo Edoardo Donnamaria (ultimo ex in ordine di tempo di Antonella).

Le parole di Chiofalo

Francesco Chiofalo, detto "Lenticchio", e Antonella Fiordelisi hanno avuto una relazione in passato, ma è giunta al capolinea per via di un presunto tradimento di lui.

Nel corso di un'intervista rilasciata a un'emittente radiofonica, il personal trainer romano ha criticato la sua ex: "Antonella è una persona insopportabile, antipatica e povera di contenuti". Secondo lui, l'influencer trascorrerebbe troppo tempo sui social piuttosto che pensare alla vita reale.

A detta sua, Fiordelisi sarebbe "fomentata" dai suoi genitori. A proposito di quest'ultimi, Chiofalo ha avuto da ridire anche su di loro: "Maleducati e invadenti". Nell'intervista, Francesco ha spiegato che spesso i genitori della fidanzata (soprattutto il papà di Antonella) si mettevano in mezzo alla relazione dando consigli alla figlia su come comportarsi.

Infine, ha ribadito di non avere gradito il comportamento avuto da Antonella all'interno del Grande Fratello Vip 7: secondo lui, la gieffina avrebbe alzato la voce nei confronti delle altre donne per motivi futili.

Il commento su Edoardo Donnamaria

Nel corso dell'intervista Francesco Chiofalo è tornato a commentare anche la relazione (ora giunta capolinea) tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Secondo il suo punto di vista, non erano compatibili. La liaison sarebbe nata solamente perché si trovavano all'interno di un reality show, ma lontano dai riflettori non si sarebbero mai presi in considerazione.

Inoltre, "Lenticchio" ha sostenuto di avere ricevuto un messaggio da Edoardo in cui gli veniva chiesto se anche lui aveva problemi di coppia con l'influencer per via del "rapporto tossico" con i social.

Donnamaria si dissocia da 'Lenticchio'

Su X (ex Twitter) Edoardo Donnamaria si è dissociato dalle parole di Francesco Chiofalo.

L'ex gieffino ha precisato di non avere mai mandato un messaggio per chiedere informazioni sulla relazione avuta con Fiordelisi e ha chiesto di non essere messo in mezzo da terze persone. Inoltre, Edoardo ha affermato di non aver mai parlato male delle sue ex, compresa Antonella: "Ho mandato solo un messaggio per chiedere di non associare il mio nome a quello di altre persone".