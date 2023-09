A breve, su Canale 5, i fan di Terra amara diranno addio al personaggio di Yilmaz Akkaya. Poco prima di morire, l'ex meccanico farà pace con Demir mettendo da parte tutti i dissapori del passato. Riuscirà infatti a strappare a Yaman una promessa. Quella di occuparsi di Zuleyha e dei suoi figli quando lui non ci sarà più. Poco dopo Yilmaz esalerà il suo ultimo respiro.

Tragedia a Terra amara: Yilmaz vittima di un incidente d'auto

In Terra Amara i colpi di scena sono all'ordine del giorno. Dopo la morte di Hunkar, i telespettatori dovranno dire addio ad uno dei personaggi più amati.

Yilmaz infatti, morirà a seguito delle ferite riportate in un incidente d'auto. Succederà proprio poco prima che lui e Zuleyha possano finalmente vivere il loro amore alla luce del sole. I rispettivi coniugi infatti, avranno accettato di concedere loro il divorzio. Peccato che il destino remerà ancora una volta contro Akkaya e la sua amata. Yilmaz rimarrà gravemente ferito in un incidente d'auto. Trasportato in ospedale, verrà operato d'urgenza. Le cose seppur gravi, sembreranno in via di miglioramento, ma sarà solo un'illusione

Yilmaz in punto di morte fa pace con Demir

Scorrendo le anticipazioni di Terra amara, si viene a sapere che Yilmaz dopo l'operazione riprenderà conoscenza anche se sarà particolarmente sofferente.

Zuleyha e Fekeli saranno disperati ma, nel contempo, nutriranno la speranza che Yilmaz possa sopravvivere. Akkaya in questo frangente, chiederà di parlare con Demir. Il confronto tra i due rivali, sarà straziante. Akkaya deciderà di lasciare da parte i rancori e i dissapori del passato, così come farà anche Demir. I due faranno finalmente pace e si prometteranno a vicenda, di prendersi cura l'uno dei figli dell'altro per tutta la vita.

Visto che Yilmaz sarà in punto di morte, sarà Demir a doversi occupare di Adnan e Kerem Ali, oltre che di Zuleyha.

Yilmaz muore sotto gli occhi di Zuleyha nelle prossime puntate di Terra amara

La promessa strappata a Demir, consentirà a Yilmaz di morire con la consapevolezza che la sua famiglia sarà al sicuro e protetta da Yaman.

Le scene più strazianti in Terra amara, saranno quelle in cui Yilmaz, incontrerà per l'ultima volta la sua amata Zuleyha. Ancora una volta, le ribadirà tutto il suo amore, per poi esalare l'ultimo respiro, lasciando Altun nella disperazione più cupa. Sarà proprio Demir nelle ore e nei giorni a seguire, a stare particolarmente vicino a Zuleyha e anche a Fekeli. Lo farà anche in occasione dei funerali, durante i quali camminerà a fianco della bara di Yilmaz come segno di rispetto per l'uomo che per lungo tempo é stato uno dei suoi più agguerriti rivali.