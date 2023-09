Nelle prossime puntate di My home my destiny, disponibili in esclusiva sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, verranno fuori tante verità riguardanti la famiglia di Mehdi. A Istanbul tornerà Burhan, l'ex di Müjgan ed ex amico di Mehdi, pronto a mettere scompiglio. A causa di alcune vicissitudini legate al passato, Mehdi non vorrà rivedere la sorella insieme a quell'uomo, invece andrà fuori di testa quando li beccherà in intimità, arrivando a picchiare violentemente Burhan.

Il passato di Müjgan

Müjgan ha dedicato la sua vita a Mehdi. Fin da ragazzina ha abbandonato il liceo per occuparsi della crescita del fratello, mettendo da parte la sua vita sentimentale.

Forse non ha mai rinnegato di aver fatto questa scelta, ma le cose inizieranno a cambiare quando in città tornerà Burhan, il suo vecchio amore.

Loro sono stati insieme, ma la storia è finita perché il padre di Burhan ha ucciso quello di Müjgan. Ovviamente Burhan non ha nessuna colpa, ma Mehdi ha deciso di estrometterlo dalle loro vite e di conseguenza Müjgan ha detto addio al suo amore.

Il cambiamento di Müjgan

Durante i prossimi episodi Burhan tornerà a Istanbul dopo un periodo di permanenza all'estero e lo farà non solo per vendicarsi di Mehdi, ma anche per riconquistare il cuore di Müjgan.

La donna tornerà a vivere quei sentimenti che ormai sembravano un ricordo passato. Cambierà anche fisicamente, visto che non legherà più i capelli con il solito chignon, ma li lascerà sciolti e ondulati.

All'inizio sembrerà non cedere alla corte di Burhan, ma alla fine le cose cambieranno.

L'incontro segreto tra Burhan e Müjgan

Burhan per conquistarla spargerà per tutto il quartiere quegli oggetti che sono stati il simbolo del loro amore, come le margherite o fiocchi dell'albero dei desideri. Quest'ultimo è uno dei tanti simboli della tradizione turca: un sempreverde ricoperto da tanti lembi di stoffa colorati e ognuno di questi simboleggia un desiderio proibito che una persona può condividere solo con Dio.

Müjgan, un giorno, seguirà questi lembi di stoffa sparsi per tutto il quartiere e davanti a sé troverà un enorme albero dei desideri, ma soprattutto Burhan e non esiterà a correre tra le sue braccia.

Mehdi scopre l'incontro tra la sorella e il suo ex

Müjgan chiederà a Burhan che cosa vuole da lei e la sua risposta sarà abbastanza chiara: "Da questo momento in poi cerchiamo di essere felici".

La ragazza, però, non sa che cosa potrebbe accadere, perché in quel preciso istante Mehdi vedrà i fiocchi sparsi per il quartiere e capirà che sono un simbolo di Burhan per Müjgan.

Continuerà a ripetere a se stesso "sorella non puoi farmi questo", così seguirà quei fiocchi colorati, fino a beccare Müjgan insieme a Burhan in atteggiamenti intimi. Butterà fuori la sua rabbia urlando "sorella" e Müjgan rimarrà impietrita.

Ci sarà un duro faccia a faccia tra Burhan e Mehdi. Quest'ultimo inizierà a picchiarlo violentemente e Müjgan temerà per la sua incolumità. Come finirà la vicenda? Burhan finirà in gravi condizioni in ospedale, mentre Mehdi verrà arrestato per l'ennesima volta.