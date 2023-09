La Promessa si accinge a far luce sulla morte del barone attraverso le puntate dell'11 e 12 settembre. Con l'intera famiglia lontana dalla tenuta per prendere parte al saluto finale di Juan, quattro domestiche si lasceranno andare a delle confidenze scottanti, ammettendo di fatto di aver ucciso l'uomo.

Nel frattempo Jimena continuerà a portare avanti il suo piano volto a manipolare i ricordi di Manuel, in modo da tenerlo ancorato a sé. Attraverso dei racconti bugiardi, la giovane duchessa non si fermerà davanti a niente. Oltre a ciò, il clima alla tenuta sarà molto teso per le minacce di Gregorio.

Il nuovo maggiordomo sarà incaricato da don Alonso di terrorizzare tutto il personale a meno che non rivelino cosa è accaduto alla spilla scomparsa. Pia supporterà Romulo.

Anticipazioni La Promessa dell'11 settembre: Gregorio terrorizza il personale, Romulo scoraggiato

Gregorio riceverà un ordine da parte di don Alonso, destinato a scuotere l'intera servitù. Dovendo ritrovare un prezioso gioiello scomparso, il nuovo maggiordomo avrà il via libera a torturare il personale attraverso delle punizioni inoltre, informerà loro che la Guardia Civile interverrà nelle indagini sul furto. Intanto Pia, vedendo Romulo abbattuto per l'atteggiamento del maggiordomo Gregorio, non esiterà a supportarlo, dicendoli di non gettare la spugna.

I De Lujan si assentano per i funerali del barone

Spazio anche a Jana nelle nuove puntate di questa soap opera spagnola. Le anticipazioni dell'11 settembre rivelano che Gregorio pizzicherà Jana davanti alla stanza di Manuel e la costringerà a starne alla larga. Nel frattempo tutta la famiglia De Lujan deciderà di trascorrere un po' di tempo lontano dalla tenuta, in modo da prendere parte alla cerimonia funebre del barone.

Anche Petra e Camilo saranno presenti al funerale. Manuel, invece, sarà ammaliato dal profumo di camomilla e Jimena lo manipolerà raccontandogli delle bugie inerenti la loro relazione.

La Promessa spoiler del 12 settembre: la verità sulla morte del barone Juan

Alcuni eventi recenti saranno rievocati da Jana, Pia, Maria e Teresa.

Le domestiche si ritroveranno a parlare della brutta fine che ha fatto il barone per mano loro. Tutto ha avuto inizio quando Pia, cercando di impedire che l'uomo potesse strupare Teresa, lo ha colpito con una statuetta. Maria e Jana sono entrate nella sala poco dopo e non hanno esitato a sbarazzarsi del cadavere, gettandolo in un crepaccio. Il corpo è stato trasportato con l'auto del barone inoltre, per non farsi scoprire ed eliminare ogni traccia del delitto, hanno inscenato la sua improvvisa partenza per Cordova pulendo per bene la sala del fumo.