La seconda stagione della soap turca My home my destiny (titolo originale Doğduğun Ev Kaderindir) preannuncia diversi colpi di scena. Le anticipazioni sui futuri episodi, il cui periodo di messa in onda in Italia non è ancora stata nota, preannunciano che l’atteggiamento aggressivo e violento del protagonista Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol) porterà sua sorella Mujgan (Zeynep Kumral) a prendere una drastica decisione. Infatti, dopo aver rischiato di perdere il fratello per mano del fidanzato Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), la ragazza sarà in procinto di partire.

Spoiler turchi, My home my destiny: Mehdi arrestato per l’aggressione a Burhan

Nelle nuove puntate Mehdi rischierà seriamente la vita a causa di Burhan, l’ex fidanzato di sua sorella Mujgan. Tutto comincerà quando quest’ultima verrà corteggiata dal suo storico grande amore, a cui diverso tempo prima si era vista costretta a rinunciare dopo che il padre di Burhan aveva ucciso il papà di Mehdi.

Ben presto Mujgan tornerà a frequentare il suo ex Burhan, ma un loro incontro segreto finirà nel peggiore dei modi: infatti quest’ultimo verrà ricoverato d’urgenza in ospedale in gravi condizioni di salute dopo essere stato aggredito fisicamente da Mehdi. Ben presto meccanico verrà assicurato alla giustizia anche se Burhan non sporgerà alcuna denuncia contro di lui, pertanto l'uomo ben presto tornerà a piede libero.

Zeynep divorzia dal marito, Mujgan assalita dai sensi di colpa

Mehdi inizierà a essere violento anche con la moglie Zeynep Göksu (Demet Özdemir), soprattutto perché non vedrà di buon occhio il rapporto che lei instaurerà con il suo datore di lavoro Baris Tunahan (Engin Öztürk), ossia l'avvocato che la assumerà dopo che ha ottenuto la laurea in giurisprudenza.

Mehdi sarà accecato dalla forte gelosia e vieterà alla consorte di uscire di casa. Ben presto quindi Zeynep divorzierà dal marito, mentre Burhan continuerà a fare la corte a Mujgan scatenando la furia di Mehdi: il new entry, stufo dell’ennesima intromissione del meccanico, lo ridurrà in fin di vita servendosi dell’aiuto dei suoi scagnozzi.

Mehdi comunque riuscirà a salvarsi, intanto Mujgan si sentirà in colpa anche per aver contribuito alla sua separazione da Zeynep: in particolare la donna si renderà conto di aver sbagliato a dire al fratello di aver visto sua moglie fare ritorno a casa in piena notte accompagnata dal proprio capo Baris.

Appena capirà di aver causato soltanto problemi al fratello Mehdi, Mujgan deciderà di lasciarsi alle spalle la tormentata storia d’amore con Burhan in maniera definitiva e di abbandonare Istanbul in solitaria.