Non solo Belen Rodriguez ha già superato la separazione di quest'estate: anche Stefano De Martino ha voltato pagina e le prove arrivano dalle foto che i paparazzi gli hanno scattato la sera del 7 settembre a Milano. Il presentatore Rai è stato sorpreso a cena con una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo, la stessa con la quale ha trascorso la notte in casa. La giovane avvistata con il napoletano si chiama Martina ed è la prima con la quale lui viene 'beccato' dopo l'addio alla moglie.

Aggiornamenti post rottura con Belen

La rottura tra Belen e Stefano è arrivata dopo un lungo periodo di crisi: questo almeno è quello che hanno raccontato le riviste di Gossip negli ultimi mesi, ovvero da quando i genitori di Santiago si sono allontanati e hanno iniziato a frequentare altre persone.

L'argentina ha già reso ufficiale la sua nuova relazione: un paio di settimane fa, tramite il suo profilo Instagram, la bella Rodriguez ha confermato di essersi fidanzata con l'imprenditore Elio Lorenzoni.

De Martino, invece, ha sempre taciuto sul suo privato ma ci hanno pensato i paparazzi ad aggiornare i curiosi sulle sue conoscenze. Oggi, 13 settembre, la rivista Chi ha pubblicato le foto dell'uscita romantica che il napoletano ha fatto con una ragazza la scorsa settimana: l'ex ballerino è stato pizzicato per le strade di Milano in compagnia di Martina, una giovane che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Il retroscena sulla nuova vita dell'ex di Belen

Come raccontano anche i siti di gossip da questa mattina, lo scorso 7 settembre Stefano è andato a cena con Martina: i due hanno mangiato da soli in un noto ristorante di Milano e si parla addirittura di un appuntamento molto romantico.

Dopo la cena, De Martino e quella che sarebbe la sua nuova fiamma sono stati paparazzati insieme in auto. Il napoletano e la ragazza hanno raggiunto l'abitazione di lui (sono stati fotografati all'ingresso del portone), dalla quale lei sarebbe uscita solamente il mattino seguente.

I giornali, dunque, fanno sapere che il conduttore ha trascorso la notte con quella che dovrebbe essere la sua ultima fiamma, la prima "ufficiosa" dopo la separazione da Belen Rodriguez.

Sono passati circa tre mesi da quando hanno cominciato a circolare le prime voci di crisi sui "DeMartinez" ed entrambi sono già stati avvistati in compagnia di altre persone: se la showgirl ha confermato di avere un nuovo amore, Stefano non si espone e lascia che siano gli altri a parlare.

La felicità di Belen insieme ad Elio

Non è sicuramente la prima volta che i fan si ritrovano a commentare le paparazzate di Belen e Stefano con altri: da quando si sono sposati, infatti, i "DeMartinez" hanno dato vita ad un tira e molla che si è interrotto lo scorso luglio.

I diretti interessati non hanno mai reso note le ragioni dell'ultima separazione, ma insistenti voci sostengono che la decisione definitiva l'avrebbe presa l'argentina dopo aver realizzato di non essere più felice insieme al marito.

Non a caso, a neppure due settimane dalle prime voci di crisi con De Martino, la showgirl è stata beccata in atteggiamenti confidenziali con Elio Lorenzoni: dopo un paio di mesi di avvistamenti e segnalazioni, la Rodriguez ha confermato di aver ritrovato il sorriso accanto all'imprenditore che fa parte della sua vita da oltre 10 anni.

De Martino, invece, ha trascorso l'estate in barca con gli amici e in giro per il mondo con il figlio Santiago. I rumor su presunti flirt con ragazze sconosciute o influencer ci sono stati, ma i fotografi l'hanno sorpreso in compagnia solamente all'inizio di settembre a Milano.