Daniele De Bosis e Benedetta Pascali al termine di Temptation Island hanno avviato una frequentazione. Su Instagram, mercoledì 6 settembre Daniele nel rispondere alla domanda di un utente ha spiegato che purtroppo le cose non sono andate come sperava. Dal canto suo, Benedetta ha accusato Daniele di essere poco elegante visto che non ha perso un minuto per annunciare la rottura sui social.

Le parole di Daniele

Daniele De Bosis ha partecipato a Temptation Island in coppia con Vittoria Egidi, ma al termine del percorso ha deciso di intraprendere una frequentazione con la sua tentatrice Benedetta Pascali.

Dopo avere attivato la funzione domande, De Bosis su Instagram ha annunciato la fine della frequentazione con Pascali: "Le cose non sono andate come forse speravo, come volevo”. L'ex volto di Temptation Island ha spiegato di non avere mai postato nulla sui social circa la nuova conoscenza, perché è un ragazzo molto riservato. A chi ha sostenuto che si sia trattata di una frequentazione per avere visibilità, Daniele ha respinto le accuse al mittente.

Tra le varie domande, un altro utente ha chiesto se attualmente sia single o abbia già una nuova frequentazione in corso. De Bosis ha fatto sapere di non volere alcuna ragazza al suo fianco in questo momento, ma di voler pensare solo a sé stesso.

La replica di Pascali

Dopo aver letto le dichiarazioni di Daniele De Bosis, Benedetta Pascali si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. In una storia di Instagram, l'ex tentatrice di Temptation Island ha accusato il giovane romano di essere una persona poco elegante: "Neanche il tempo di chiuderla che qualche minuto dopo l’ha divulgato sui social". Secondo lei, Daniele sarebbe andato a ripescare una vecchia domanda pur di far sapere a tutti che aveva interrotto la frequentazione.

Al momento De Bosis ha preferito non rispondere alla stoccata di Benedetta, ma non è escluso che presto fornisca la sua versione dei fatti.

De Bosis, l'ex ragazza Vittoria Egidi presa di mira sui social

Nel frattempo, Vittoria Egidi (ex compagna di Daniele De Bosis) ha postato tra le storie di Instagram un messaggio ricevuto in direct da un utente: la persona in questione ha scritto una serie di epiteti nei confronti dell'ex protagonista di Temptation Island.

Inoltre l'ha definita una "ragazza di facili costumi" e si è augurata che non provi mai la gioia di diventare mamma altrimenti il figlio si dovrebbe vergognare di lei.

A tali offese, Vittoria ha precisato di non essere minimamente toccata soprattutto se l'insulto parte da una persona che nel privato non ha ottenuto traguardi. Infine ha tagliato corto: "Chi è senza peccato, scagli la prima pietra".