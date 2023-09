Temptation Island è terminato da settimane, ma alcuni ex partecipanti continuano ad essere al centro delle polemiche. Tramite il suo account Instagram, Vittoria Egidi ha postato un messaggio ricevuto in direct pieno di insulti. La diretta interessata ha spiegato che quello è uno dei messaggi "più carini" ricevuti. Successivamente si è lasciata andare ad uno sfogo e una riflessione personale.

Che cos'è successo?

In una storia su Instagram, Vittoria Egidi (ex fidanzata di Daniele De Bosis) ha voluto condividere con i suoi follower un messaggio raccapricciante ricevuto in direct.

L'utente in questione ha definito l'ex volto di Temptation Island una "donna di facili costumi" solamente perché all'interno del programma si è avvicinata a uno dei single. Dopo averla definita bugiarda (accompagnato da una serie di epiteti irripetibili), si è augurato che non provi mai la gioia di diventare mamma. A tal proposito l'utente ha sostenuto che se un domani Vittoria dovesse rimanere incinta, il figlio dovrà vergognarsi di avere una mamma del genere.

Lo sfogo di Vittoria

Dopo essere stata insultata in modo gratuito, Vittoria Egidi ha sottolineato che il messaggio ricevuto in direct è solamente uno dei "più carini e simpatici". Successivamente ne ha approfittato per fare una riflessione personale su quanto sta accadendo al termine del suo percorso a Temptation Island: "Dopo il programma non ho mai affrontato l’argomento, però credo sia arrivato il momento di scrivere qualcosa a riguardo".

L'ex compagna di Daniele ha spiegato di essere stata più volte descritta in modo negativo: lei stessa, rivedendo il suo percorso, non ha nascosto di avere avuto un atteggiamento sbagliato. Tuttavia, ha ribadito di non avere fatto nulla di male e di avere chiesto scusa al suo ex.

Vittoria ha sostenuto che gli insulti che sta ricevendo sono fuori luogo e spesso provengono da persone che dovrebbero guardare più alla loro vita prima di giudicare gli altri.

Sebbene abbia specificato che nulla la tocca nel personale ha concluso con una frase: "Chi è senza peccato scagli la prima pietra".

Il percorso di Vittoria e Daniele

Vittoria Egidi e Daniele De Bosis si sono lasciati dopo Temptation Island: lui aveva scritto al programma, perché la compagna lo aveva messo alle strette per mettere su famiglia.

Secondo lui, i tempi non erano maturi poiché la coppia non faceva altro che discutere. Durante il programma, Vittoria ha più volte sminuito il fidanzato con uno dei tentatori al punto da definito "rozzo", "coatto" e concentrato solo su sé stesso. Inoltre Vittoria ha anche scambiato un bacio con il single.

Al momento de falò di confronto, Daniele ha deciso di tornare a casa single.