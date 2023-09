Mercoledì 6 agosto è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando agli spoiler forniti da Lorenzo Pugnaloni tramite il suo blog, in studio ci sarebbe stata un'accesa discussione fra Gianni Sperti e Aurora Tropea: lo storico opinionista pare che abbia minacciato la dama di passare alle azioni legali, nel caso dovesse ancora accusarlo di violenza verbale.

Gianni perde le staffe con Aurora

Come riferito dagli spoiler sulle registrazioni di ieri, la parte dedicata al Trono Over è stata caratterizzata da una lite piuttosto accesa tra Gianni Sperti e Aurora Tropea.

Stando a quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni, la dama ha avuto un botta e risposta con lo storico opinionista e lo ha intimato di smettere di farle violenza verbale. Stanco delle insinuazioni non veritiere sul suo conto Sperti ha sbottato e ha minacciato di passare alle vie legali: "Se continui a dire che ti faccio violenza verbale ti denuncio. Mi hai rotto".

Aurora è tornata al dating show nel corso della scorsa stagione e fra lei e Sperti non è mai corso buon sangue. In varie occasioni i due volti storici del programma si sono spesso punzecchiati. Ieri, però, come descritto da Pugnaloni sul suo blog "gli animi si sono scaldati un sacco".

Armando Incarnato ancora assente

Ma non sono finiti gli spoiler sulla registrazione di ieri.

A quanto pare Armando Incarnato risulta essere ancora assente tra il parterre maschile, tanto che i telespettatori di Uomini e Donne sono convinti che il cavaliere si rimasto fuori dal cast quest'anno.

Al momento non è dato sapere quale sarà il futuro di Armando, non è escluso che presto possa tornare in studio per cercare l'anima gemella.

Al contrario, Tinì è tornata in studio nel ruolo di opinionista: la diretta interessata non ha preso parti alle prime registrazioni, poiché si trovava in vacanza. Per quanto riguarda Riccardo Guarnieri, pare che abbia trovato l'amore lontano dai riflettori e per questo non prenderà parte a Uomini e donne.

U&D: Brando e Cristian si contendono una corteggiatrice

Dalla registrazione di ieri, è emerso uno spoiler riguardante anche il Trono Classico. Scendendo nel dettaglio, Cristiano Forti e Brando avrebbero deciso di uscire con la stessa corteggiatrice. Dal momento che Beatrix avrebbe accettato l'invito di entrambi i tronisti, Cristian si sarebbe innervosito e avrebbe lasciato la seduta al centro dello studio per fare ritorno sul trono.

Manuela Carriero invece ha continuato ad uscire con un ragazzo più giovane di lei e ha ammesso di essersi trovata bene.