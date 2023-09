Al termine della puntata di Uomini e donne parzialmente dedicata a Temptation Island, Alessandro Rosica ha usato i social network per riportare le indiscrezioni che gli sono arrivate allorecchio su alcuni concorrenti dell'ultima edizione. Il romano ha fatto sapere che Mirko e Greta non sarebbero davvero una coppia, mentre Perla e Igor avrebbero solo un flirt poco importante.

Aggiornamenti sul post Temptation Island

Lunedì 11 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Uomini e donne: tra i temi che sono stati affrontati al debutto, spicca il confronto tra due protagonisti di Temptation Island 2023.

Mirko e Perla si sono ritrovati faccia a faccia dopo mesi di gelo e soprattutto dopo non essersi mai parlati a conclusione del percorso nel villaggio.

I due ex hanno dato vita ad un chiarimento abbastanza sereno nel quale non si sono mai intromessi i loro nuovi compagni: anche se erano presenti, Igor e Greta non hanno proferito parola mentre Vatiero e Brunetti dialogavano.

Agli Elios è andato tutto liscio (nel senso che i quattro si sono salutati con baci sulla guancia e strette di mano), ma è sui social network che sono partite una serie di polemiche sul cambio di atteggiamento che soprattutto le ragazze hanno avuto dopo la registrazione.

Di recente, ad esempio, Greta ha dato della vipera a Perla su Instagram e ha preso in giro il suo aspetto fisico con un video su Tik Tok.

L'indiscrezione sui personaggi di Temptation Island

Dopo che su Canale 5 è stato trasmesso il confronto tra i quattro protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, Alessandro Rosica ha preso parola su Instagram per raccontare quello che lui sa su questa situazione.

"Mirko e Greta non stanno davvero insieme, per non parlare di quell'altra.

Sono falsissimi entrambi, un flop clamoroso degli autori", ha fatto sapere Rosica tra le storie che ha pubblicato sul suo profilo l'11 settembre.

L'esperto di Gossip si è esposto più volte sulle due coppie che si sono formate dopo le registrazioni del reality-show, in particolare su quella composta da Brunetti e Rossetti.

L'uomo ha sostenuto in molte occasioni che la relazione tra l'imprenditore e la tentatrice sarebbe "fake" e che entrambi vedrebbero altre persone lontano da occhi indiscreti.

Secondo Rosica, un indizio sarebbe il rapporto che Greta ha mantenuto con Eugenio Colombo (un suo ex): i due hanno trascorso diversi giorni insieme, anche con i figli di lui, e Mirko non era presente.

L'evoluzione dopo Temptation Island

Sul Perla e Igor, invece, Rosica ha fatto sapere che starebbero vivendo un flirt, ovvero che non ci sarebbe una relazione seria tra loro ma solo piacevole divertimento (cosa che non riguarderebbe neppure lontanamente Mirko e Greta).

Insomma, l'esperto di gossip ha le idee molto chiare su queste due coppie che sono nate durante le riprese di Temptation Island: secondo il romano, la maggior parte dei protagonisti del cast ambirebbe alla conquista di follower e popolarità e non al vero amore.

Tra domani e dopodomani (martedì 12 e mercoledì 13 settembre), gli spettatori di Uomini e donne assisteranno ai confronti tra altri quattro personaggi del reality estivo di Canale 5: Gabriela e Giuseppe (che sono ancora felicemente fidanzati), Francesca e Manuel.

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata lo scorso 24 agosto, fanno sapere che la ragazza è stata in lizza per il ruolo della nuova edizione del dating-show, ma Maria De Filippi ha rinviato il tutto a più avanti perché per lei non è ancora pronta a frequentare altre persone.

Solo queste tre coppie sono state ospitate a U&D: le altre quattro (Daniele e Vittoria, Alessia e Davide, Manu e Isabella, Federico e Ale) non si sono ancora viste agli Elios.