La serie televisiva turca La ragazza e l’ufficiale saluterà il pubblico con la puntata conclusiva in programmazione su Canale 5 il 17 settembre 2023. Dalle anticipazioni si evince che non ci sarà nessun lieto fine per i due protagonisti Sura e Kurt Seyit. Quest’ultimo metterà fine all’esistenza di Petro, dopo aver scoperto che ha tramato contro di lui. Yahya invece si toglierà la vita quando apprenderà che la moglie Guzide ama Celil.

Spoiler La ragazza e l’ufficiale, del 17 settembre: Yahya si allea con Seyit per far liberare Sabri

Nell'ultima puntata di domenica 17 settembre Alya, dopo aver ucciso il tenente Billy, chiederà aiuto a Seyit.

Emine, quando apprenderà del delitto della ragazza, le offrirà rifugio nella sua casa. I soldati si metteranno alla ricerca di Alya: durante la perquisizione in albergo Ali verrà schiaffeggiato, mentre Sabri viene portato via dalle guardie per aver difeso l'assassina del tenente Billy.

Ali, dopo non essere riuscito a far liberare il bambino, apprenderà che Alya si è nascosta a casa di Emine. Yahya e Seyit stringeranno un’alleanza per liberare Sabri.

Seyit salva Alya, Celil e Guzide vanno a vivere ad Asmaya

Alya, dopo essere stata catturata dai soldati, verrà condotta da Petro. Apprenderà di essere diventata merce di scambio e Petro vorrà farla passare come l'assassina del capitano Billy, in maniera tale poter lasciare il paese.

I soldati cercheranno Seyit alla lavanderia, che sarà affranto per la partenza di Sura. Murvet e i suoi familiari, dopo essere fuggiti a causa dei soldati, troveranno ospitalità in un hotel di Pera. La situazione si complicherà quando Cecil porterà in albergo anche Tina. Quest’ultima, durante una conversazione con Guzide, farà capire di aver appreso un segreto dalla sorella.

Mentre tutti continueranno a chiedersi che fine abbia fatto Alya, la ragazza verrà tenuta sotto sequestro da Petro.

Seyit, dopo essersi ricongiunto con la moglie Murvet, architetterà un piano per scoprire dove si nasconda Petro. Seyit ucciderà Petro e libererà Alya.

Guzide chiederà a Celil di fuggire con lei, con la convinzione che Yahya sia partito per Ankara.

Quando Yahya sorprenderà la moglie con l’amico di Seyit, si toglierà la vita.

Dopo un salto temporale si scoprirà che la Turchia è una repubblica e che gli inglesi e sono stati scacciati. Celil e Guzide cominceranno una nuova vita ad Asmaya in cui ritroveranno Mahmut, il quale farà una sorpresa al fratello Seyit con la complicità di Murvet.

Riassunto del 10 settembre: Seyit picchia Petro, Celil ferito gravemente

Seyit il giorno dopo le nozze ha scatenato la furia della suocera Emine, il tutto per aver fatto la colazione fuori con Murvet. Quest’ultima e Seyit hanno passato la giornata fuori e hanno visto la casa che il giovane marito ha preso in affitto per loro. Emine ha perso di nuovo le staffe: sua figlia e Seyit sono rientrati tardi a casa.

Murvet ha difeso la madre, facendo sapere al marito che ha solo il timore di perderla- Seyit ha svelato alla moglie di voler aprire un ristorante.

Seyit ha picchiato Petro dopo aver appreso grazie a Sabri che sposerà Sura. In seguito Lutfu ha portato Celil in pessime condizioni di salute a casa di Emine.

Ayse, non appena ha riabbracciato il padre, ha annunciato in presenza di Guzide che Celil è stato ferito gravemente. Guzide, parecchio turbata, ha cercato invano di convincere il marito Yahya a non partire per Ankara.

Ayse ha deluso Murvet dicendole che Seyit le ha nascosto di essersi scontrato fisicamente con Petro per via delle nozze con la sua ex Sura.

Alya ha costretto Petro ad aiutarla a uccidere il tenente Billy, ma in cambio gli ha promesso di fargli avere la lettera della defunta baronessa Lola, che sarebbe in grado di incastrarlo. La ragazza, dopo aver vendicato la morte del fratello, ha bussato alla porta di Seyit dicendogli di dovergli parlare urgentemente.