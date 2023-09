Continua senza sosta il "dissing" tra due protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island. Dopo essere stata sommersa dalle critiche per aver dato della "brutta" a Perla in un video postato su Tik Tok, Greta si è sfogata: la tentatrice ha fatto sapere di aver ricevuto tante offese in privato dalla ex di Mirko e che la sua recente frecciatina sarebbe nulla a confronto di quello che lei ha dovuto subire.

Botta e risposta tra le ragazze di Temptation Island

Il Tik Tok che Greta ha dedicato alla "ex del suo ragazzo" qualche giorno fa, ha scatenato una serie di polemiche.

Anche se la giovane non ha mai nominato Perla, a tutti è parso evidente che fosse lei la destinataria del video nel quale si faceva riferimento ad una "brutta", con tanto di simulazione di un conato di vomito.

Se Vatiero ha preferito non replicare in modo deciso, limitandosi a dire che la "rivale" starebbe esagerando punzecchiandola continuamente sui social network, ci hanno pensato fan e curiosi a criticare duramente Rossetti per questa sua ultima mossa.

La single di Temptation Island, infatti, è stata sommersa di commenti negativi per il modo con il quale ha deciso di stuzzicare la ex di Mirko sul web, ma anche perché non era la prima volta che lo faceva da quando si è conclusa la messa in onda del reality-show su Canale 5.

Lo sfogo della protagonista di Temptation Island

A distanza di circa 24 ore dalle prime critiche che ha ricevuto, Greta ha deciso di difendersi con un lungo messaggio apparso tra le sue Instagram Stories.

Lo scorso 6 settembre, infatti, la single di Temptation Island ha scritto: "Io sono questa sia in pubblico che in privato, lei no.

Vi meritate la verità, perciò inizierò a pubblicare gli screenshoot così vi rendete conto con chi ho a che fare".

Parole molto dure quelle che la modella ha rivolto a Perla, la donna con la quale Mirko ha fatto coppia fino ad un paio di mesi fa e che nelle ultime settimane la starebbe punzecchiando sui social ma non "alla luce del sole".

"Non vedete chi è in realtà. Online fa la vittima ma è una vipera in privato", ha tuonato la tentatrice su Vatiero.

Greta ha anche ribadito che lei ha sempre lavorato in rete o in tv, mentre la "rivale" avrebbe cominciato solo ultimamente a postare Tik Tok provocatori e frecciatine nei suoi confronti.

L'astio dopo l'avventura a Temptation Island

"Le sue sono lacrime da coccodrillo e voi siete accecati questo. Io non sono la persona che volete far credere, sono stanca", ha proseguito Greta nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando nelle ultime ore.

La protagonista dell'edizione 2023 di Temptation Island, poi, ha spiegato perché ha deciso di pubblicare quel Tik Tok contro la ex del suo fidanzato.

Rossetti ha chiarito che quel trend la faceva sorridere e ha voluto farlo anche lei, ma non pensa assolutamente che Perla sia una brutta ragazza: "A voi fa comodo farmi passare per la cattiva. Scommetto che se foste state al mio posto, avreste fatto anche di peggio".

La compagna di Mirko ha ribadito che Vatiero in privato le invierebbe offese da settimane e lei sarebbe anche pronta a rendere pubblici tutti i messaggi per dimostrare di essere dalla parte della verità.

Vatiero, invece, per ora tace su queste accuse, anzi non è più tornata sull'argomento da quando sul web è scoppiata la polemica per l'ennesima frecciatina che Greta le ha lanciato tramite i social network.

Le due si sono stuzzicate per oltre un mese a suon di video e Tik Tok, ma solo negli ultimi giorni i fan hanno notato un certo accanimento da parte della tentatrice verso la persona con la quale ha rivaleggiato anche in televisione quest'estate.