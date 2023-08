A ridosso dell'inizio della prima registrazione di Uomini & Donne 2023/2024, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che Igor Zeeti è agli studi Elios. Il giovane che ha ricoperto il ruolo di single nell'ultima edizione di Temptation Island, dunque, è tra gli ospiti della puntata del 24 agosto: con lui la neo compagna Perla, con la quale era fino a poche ore fa. L'esperto di Gossip informa i fan di un confronto in arrivo tra la coppia appena citata con Mirko e Greta.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Tra poche ore trapeleranno le prime anticipazioni dettagliate della nuova edizione di U&D: nel tardo pomeriggio del 24 agosto, infatti, saranno resi noti i nomi di tutti i protagonisti del cast 2023/2024, ma anche quelli degli ospiti della puntata d'esordio.

L'occhio attento di Lorenzo Pugnaloni, però, ha scovato un interessante indizio su qualcosa che accadrà a breve in studio: Igor Zeeti, uno dei single di Temptation Island, ha postato su Instagram un selfie che si era appena scattato nei camerini degli Elios.

Il tentatore che ha fatto vacillare Perla Vatiero, dunque, oggi parteciperà alle prime riprese stagionali del dating-show e sicuramente non sarà solo.

Il blogger, infatti, ha anticipato ai curiosi che alla registrazione odierna prenderanno parte anche: il conduttore Filippo Bisciglia, e la neo coppia Mirko-Greta.

La presentatrice di U&D punta sul reality estivo di Canale 5

Anche se le riprese non sono ancora terminate, il blogger Pugnaloni sostiene che Perla e Igor avranno un confronto con Mirko e Greta: le due coppie che si sono formate al termine dell'ultima edizione di Temptation Island, dunque, il 24 agosto si ritroveranno faccia a faccia per commentare quello che è accaduto nei villaggi della Sardegna un paio di mesi fa.

Lorenzo sostiene che anche Filippo Bisciglia sarà agli Elios nel pomeriggio, anche perché è lui la voce del reality-show che quest'estate ha sbancato gli ascolti per sei settimane consecutive.

Come accadeva in passato, dunque, anche all'inizio di questa nuova stagione di U&D Maria De Filippi ha deciso di invitare alle registrazioni i protagonisti di Temptation che hanno destato maggiore curiosità nei telespettatori.

Questo giovedì è toccato agli ex Mirko e Perla (e ai rispettivi nuovi compagni Greta e Igor), ma molto probabilmente nei prossimi giorni saranno convocati in studio anche altri protagonisti del cast come Gabriela e Giuseppe o Francesca e Manuel.

Ida diserta la prima di U&D

Chi sicuramente non prenderà parte alla registrazione del 24 agosto, è una dama che circa dieci mesi fa ha lasciato il programma in coppia.

Anche se si vociferava di un suo ritorno nel cast o come ospite o come opinionista fissa, Ida di U&D è volata a New York con Alessandro per festeggiare i 40 anni di quest'ultimo. I curiosi, però, sono certi che prossimamente i due accetteranno l'invito della redazione e si ritroveranno un'altra volta faccia a faccia con Riccardo Guarnieri, ex compagno di lei e ancora volto di riferimento del Trono Over.