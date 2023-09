Sono passati più di due mesi da quando Canale 5 ha trasmesso l'ultima puntata di Temptation Island, ma alcuni concorrenti sono ancora al centro del Gossip. Mentre Greta e Mirko bisticciano a distanza sui social network, Amedeo Venza fa sapere che sarebbe già finita tra Perla e Igor: la coppia che si è separata davanti al falò quest'estate, inoltre, si starebbe timidamente riavvicinando con telefonate e messaggi.

Aggiornamenti sui personaggi di Temptation Island

La crisi tra Mirko e Greta documentata su Ig con sfoghi e messaggi ai fan, potrebbe essere collegata a quella che starebbero vivendo altri due protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

In una Stories che ha caricato sul suo profilo il 27 settembre, Amedeo Venza ha riportato i recenti sviluppi che ci sarebbero stati tra quattro concorrenti del reality Mediaset, due ex fidanzati e due tentatori che hanno intrecciato i loro destini all'Is Morus Relais in Sardegna.

"Perla si è lasciata con Igor e sente ancora Mirko, che sta (o forse non più) con Greta", ha fatto sapere l'influencer sui social network.

Stando a questo retroscena, il gelo che è calato tra Brunetti e Rossetti (confermato da entrambi su Instagram) dipenderebbe dall'incontro che c'è stato alla Fashion Week di Milano tra il ragazzo e la sua storica ex, che nel frattempo avrebbe rotto con il single Zeettti.

Intrecci nel periodo post Temptation Island

Da giorni sul web si discute della presenza allo stesso evento di Mirko e Perla, anche perché è uno dei motivi per i quali Greta ha preso le distanze dal fidanzato.

In una serie di video che ha caricato sul suo account Instagram il 27 settembre, la single di Temptation Island ha spiegato di essersi arrabbiata per le bugie che il compagno le avrebbe raccontato di quella giornata, non per l'incontro con Vatiero.

"Io gli ho chiesto se era vero e lui ha negato, e non è la prima bugia che mi dice. Io sono sotto shock e schifata da questa situazione", ha detto Rossetti dopo aver letto il messaggio che il romano ha condiviso con i follower per giustificare il loro recente distacco.

Mirko, infatti, si è detto con la coscienza pulita ma indispettito dal fatto che Greta abbia reagito male all'incontro casuale con Perla quando lui ha sempre acconsentito affinché lei vedesse tutti i suoi ex, anche in sua assenza.

Il parere di chi ha guardato Temptation Island

Se Mirko e Greta litigano a distanza (alcuni fan sostengono che si sarebbero anche bloccati su Instagram), Perla preferisce esporsi poco e solo per chiarire che l'incontro con l'ex alla sfilata è stato casuale e che tra loro è finita mesi fa.

Nessuna parola, invece, da parte della protagonista di Temptation Island sul rapporto che ha instaurato con Igor dopo la fine delle registrazioni in Sardegna: i due, infatti, hanno ufficializzato la loro relazione dopo la messa in onda della puntata di Uomini e donne alla quale hanno partecipato come ospiti, poi il silenzio.

Amedeo Venza sostiene che i due si sarebbero già lasciati, e questo spiegherebbe la totale assenza di foto e video di coppia sui profili di entrambi, ma la conferma dei diretti interessati non è ancora arrivata.

Anche Mirko e Greta non hanno parlato di un addio definitivo ma solo di un periodo di crisi che stanno vivendo da quando lui è stato beccato allo stesso evento dell'ex fidanzata.

I curiosi non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà tra questi quattro concorrenti dell'ultima edizione del reality-show Mediaset, e soprattutto se è vero che tra Brunetti e Vatiero ci sarà il tanto discusso e sperato ritorno di fiamma dopo l'addio deciso al falò davanti a Filippo Bisciglia.