Sembra essersi rotto qualcosa tra due protagonisti indiscussi dell'ultima edizione di Temptation Island. Da quando lui è stato avvistato allo stesso evento di Perla, tra Mirko e Greta è calato il gelo. Il ragazzo si è esposto su Instagram informando fan e curiosi dell'allontanamento che la fidanzata ha voluto dopo aver saputo dell'incontro con la ex ad una sfilata: lei ha risposto piccata parlando di divere bugie che Brunetti le avrebbe raccontato, compresa quella sulla presenza di Vatiero alla sua stessa festa.

Aggiornamenti sulla coppia di Temptation Island

Che Mirko e Perla potrebbero tornare insieme dopo l'addio a Temptation Island lo pensano in tanti da tempo, ma da qualche giorno a questa parte le voci si sono moltiplicate.

Il fatto che Vatiero e Brunetti abbiano partecipato alla stessa sfilata della Fashion Week milanese (lui è comparso nelle Instagram Stories di lei), è bastato a dare il via a teorie e dietrologie su quello che starebbe accadendo tra loro.

Ad alimentare i sospetti dei fan, è stata l'assenza di Greta all'evento in questione: mentre i due ex si trovavano a pochi metri l'uno dall'altro, la tentatrice era allo stadio con la nonna pare ignara di tutto.

Perla è stata la prima ad esporsi per smentire categoricamente un ritorno di fiamma in corso tra lei e il romano: con un messaggio social, infatti, la giovane ha chiarito che l'incontro con Mirko è stato casuale e che non ha alcuna intenzione di tornare a fare coppia con lui.

Le parole del protagonista di Temptation Island

La mattina del 26 settembre, poi, è stato Mirko ad aggiornare i curiosi sulla sua situazione sentimentale.

"Questa situazione non mi fa stare bene, avrei voluto chiarire con Greta. Ho cercato di evitare Gossip e fraintendimenti non andando all'evento allo stesso orario di Perla, ma non è servito", ha esordito il protagonista di Temptation Island.

Brunetti ha fatto sapere che la compagna non si fiderebbe più di lui dopo aver saputo che era alla stessa sfilata della ex e questo gli fa male, soprattutto perché lui ha sempre acconsentito a incontri tra lei ed Eugenio Colombo.

"Sento di poter camminare a testa alta e ribadisco che la storia con Perla è finita a Temptation", ha concluso il romano su Instagram.

La replica della single di Temptation Island

A meno di un'ora di distanza dalle Stories che ha postato Mirko, Greta ha preso parola su Instagram e ha dato la sua versione dei fatti. "Io sono sotto shock. Mi fa schifo dover replicare qua, ma devo farlo per difendere la mia immagine", ha fatto sapere la tentatrice.

Rossetti ha usato un tono severo e a suo modo ha confermato la crisi che c'è tra lei e Brunetti, ma a suo dire l'incontro con Perla a una sfilata non sarebbe il fulcro della questione.

"Il problema non è che ha visto la ex, anzi sono stata io la prima a consigliarli di parlarci per chiarire. La differenza tra me e lui, è che quando io vedo un mio ex glielo dico. Io non sapevo nulla di questa storia", ha raccontato la single di Temptation Island sui social network.

Stando a questa ricostruzione, dunque, Mirko non avrebbe detto alla fidanzata di essersi ritrovato a pochi passi da Perla a un evento, da qui lei avrebbe dedotto che non può più fidarsi.

"Lui mi ha detto bugie sia domenica che in passato. Quando gli ho chiesto se l'aveva rivista, ha negato", ha concluso Greta.

Insomma, la coppia che poche settimane dopo la fine delle registrazioni del reality si è tatuata sul braccio la scritta "I tuoi occhi, la mia cura", sta attraversando un periodo di crisi e tutto è documentato su Instagram.