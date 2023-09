Grandi sorprese attendono i fan de La Promessa e le anticipazioni annunciano che presto Pia sarà protagonista.

La governante darà alla luce il suo bambino, ma sarà un parto complicato e la donna avrà dei problemi seri. Quando il figlio di Pia nascerà, il personale si occuperà di lui a turno fino a quando Pia non si riprenderà, ma qualcosa di inaspettato seminerà il panico al palazzo. Nel cuore della notte, infatti, il bambino scomparirà nel nulla. La servitù deciderà di non informare i signori del fatto che il bambino è stato rapito, almeno in un primo momento, ma l'arrivo di Manuel scombinerà tutto.

Anticipazioni La Promessa: Pia affronterà un duro parto

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto per Pia arriverà il momento di dare alla luce suo figlio. Si tratterà di momenti molto duri per la governante che dovrà affrontare un parto davvero difficile. Il bambino, all'inizio non respirerà, ma per la gioia di tutti si riprenderà presto. Per Pia, invece, la situazione sarà più complicata a causa dello sforzo sopportato e dell'emorragia troppo forte. La vita della governante sarà in serio pericolo e Jana le starà accanto con il dottor Abel. Le attenzioni del medico nei confronti della governante daranno molto fastidio a Cruz.

Anticipazioni prossime puntate: si temerà per la vita di Pia

Le prossime puntate de La Promessa vedranno il figlio di Pia venire alla luce. La governante all'inizio non avrà dolori e proseguirà il suo lavoro anche dopo che si sono rotte le acque, ma improvvisamente Pia avrà delle fitte lancinanti e sarà soccorsa. Il bambino nascerà e porterà una grande gioia a tutti i collaboratori del palazzo, ma Pia starà ancora molto male.

Tutti saranno preoccupati per la salute della governante e faranno a turno per occuparsi del piccolo arrivato, sperando in una breve assenza della madre. Il bambino sarà sistemato nell'ufficio di Pia e anche i nobili andranno a conoscere il neonato. Anche se la situazione sembrerà serena, all'improvviso accadrà qualcosa di sconvolgente.

Panico al palazzo per la scomparsa del bambino

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nel cuore della notte, il bambino di Pia sparirà. La prima ad accorgersi del grave fatto sarà Candela che non riuscirà a crederci e sarà distrutta. La cuoca informerà il resto del personale che il figlio di Pia è stato rapito. Tutti saranno sconvolti e si domanderanno chi possa aver sottratto il neonato e perché. In un primo momento, Romulo darà ordine alla servitù di non parlare con nessuno di questo evento drammatico, anche se Jana non sarà d'accordo. Presto, però, la verità verrà a galla, perché Manuel si recherà allo studio di Pia e noterà l'assenza del bambino.