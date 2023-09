Temptation Island Winter si farà. Alla conduzione del docu-reality in versione invernale ci sarà, come nella versione estiva, Filippo Bisciglia. A confermarlo, è stato lo stesso conduttore, attraverso un post pubblicato in queste ore su Instagram. Il reality delle coppie che d'estate sbanca i dati auditel raccogliendo davanti al video milioni di telespettatori (l'ultima puntata andata in onda, lo scorso 1 agosto, è stata seguita da 3.559.000 telespettatori con uno share del 28,1%) tornerà su Canale 5 nella stagione invernale.

Filippo Bisciglia: 'Gratificante essere nel palinsesto ufficiale invernale'

In queste ore, Filippo Bisciglia è tornato attivo sui social, per fare ai suoi follower un annuncio importante: "Oggi finalmente posso ufficializzare e sono felicissimo di farlo che alla conduzione di Temptation Island Winter o Temptation Winter, non sappiamo ancora come si chiamerà il programma, ma lo scopriremo a breve, ci sarò io!".

Il conduttore ha poi aggiunto che per lui è un onore. Queste le sue parole: "Scendere in campo durante il palinsesto Mediaset invernale per me è davvero gratificante". Filippo Bisciglia ha poi voluto ringraziare Mediaset, La Fascino e Maria De Filipppi per averlo riconfermato al timone del reality delle coppie.

Bisciglia risponde alle curiosità dei fan su location, falò e non solo

Filippo Bisciglia ha poi risposto ad alcune curiosità dei fan. In molti si chiedono, infatti, se la location della versione invernale sarà la stessa di quella estiva. E poi ancora, se ci saranno il falò in spiaggia e il Pinnettu. "Che dirvi? Sicuramente anche voi vi starete domandando ma come sarà?

Dove? In che modo? Il pinnettu? Il falò? Come faremo? Non lo so, sono tutte cose che scopriremo più avanti intanto io immagino. Ci vediamo presto", ha detto il conduttore.

Maria De Filippi dunque ha dato la sua disponibilità ed è pronta a fare gli straordinari essendo tornata già al timone di Uomini e Donne. Dal 24 settembre poi inizia la nuova edizione di Amici e da sabato 23 Tu si que vales.

La conduttrice ha scelto di puntare su Bisciglia visto l'apprezzamento del conduttore da parte dei telespettatori. Il compagno di Pamela Camassa ha ricevuto un buon riscontro anche da parte della critica in particolare per la sua professionalità.

Se il conduttore è stato svelato, nessuna indiscrezione, invece, è trapelata sulle coppie di fidanzati che decideranno di mettere alla prova il loro amore e vedere se resisterà alle tentazioni di tentatrici e tentatori. Non sappiamo dunque se saranno persone comuni, appartenenti al mondo dello spettacolo o un mix.