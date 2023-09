Scoppia il caos sulla prima puntata del Grande Fratello 2023 in onda questo lunedì 11 settembre su Canale 5. Le porte della casa del reality si sono nuovamente aperte per ospitare i nuovi concorrenti che si metteranno in gioco per cercare di conquistare il premio finale.

Sui social non sono mancati i commenti live e la maggior parte degli utenti non ha perso occasione per puntare il dito contro Alfonso Signorini, sostenendo che avrebbero dovuto cambiare il timoniere del reality show.

In tanti, inoltre, non hanno gradito il "silenzio" del conduttore su Giulia Salemi che, da quest'anno non farà più parte del cast fisso dello show.

Debutta il nuovo Grande Fratello su Canale 5

Nel dettaglio, la prima puntata del nuovo Grande Fratello 2023 ha subito attirato l'attenzione del pubblico social, scatenando anche un po' di caos.

Nell'occhio del ciclone è finito il conduttore Alfonso Signorini, il quale ha subito precisato che sarebbe stata un'edizione del tutto diversa rispetto a quelle del passato.

Gli spettatori social, però, non hanno gradito il fatto che sebbene sia stato modificato tutto il cast fisso dello show, l'unico a non aver perso il suo posto in studio sia stato proprio il conduttore.

'Signorini andava cacciato', scoppia il caos sul Grande Fratello 2023

"Alfonso Signorini andava cacciato via, non basta scusarsi per aver proposto un'edizione ignobile come quella dello scorso anno", ha scritto un utente seguendo la prima puntata del GF su Canale 5.

"Mediaset per ripulire e rilanciare questo reality show doveva cambiare anche il conduttore", ha commentato un telespettatore sui social.

"Ma perché non hanno puntato su un nuovo presentatore? Dopo cinque edizioni targate Signorini, andavano fatti dei cambiamenti", ha scritto ancora qualcun altro.

'Giulia Salemi ignorata': polemiche sul GF 2023

Nel corso della prima puntata del GF è stata presentata anche la nuova opinionista social, Rebecca Staffelli, che ha preso il posto di Giulia Salemi.

Anche in questo caso, non sono mancate le critiche e le polemiche social, dato che Signorini non ha speso parole per l'influencer che da quest'anno non farà più parte del cast del reality show.

"Giulia Salemi ignorata, come se non avesse mai svolto il ruolo di opinionista social al GF", ha scritto uno spettatore.

"Nemmeno un saluto oppure un ringraziamento per Giulia Salemi, dopo le belle parole dello scorso anno. Che amarezza", ha commentato qualcun altro.

"Che dispiacere non rivedere Giulia nella postazione social. Lo scorso anno ha dimostrato di essere davvero in gamba e di avere la stoffa per poter fare televisione", ha scritto un altro spettatore.