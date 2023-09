Le anticipazioni di Terra Amara del 29 e 30 settembre 2023 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno a casa di Gaffur dopo aver scoperto di essere stato truffato in Germania.

Spazio anche alle vicende di Zuleyha che, dopo aver superato il trite periodo della morte di Yilmaz, si ritroverà a riprendere in mano le redini della sua vita con una serie di importanti novità che non passeranno inosservate.

Gaffur scopre di essere stato truffato: anticipazioni Terra amara del 29 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara del 29 settembre rivelano che Gaffur si renderà conto di essere stato truffato da quella proposta di lavoro ottenuta in Germania e quindi rimetterà piede a Cukurova.

L'uomo si recherà subito da Demir per informarlo di quanto è accaduto e, a quel punto, il ricco Yaman deciderà di concedergli nuovamente il suo posto di lavoro presso la sua tenuta.

Intanto Demir si imbatte in Umit, una donna estremamente affascinante che fin dal primo istante attirerà la sua attenzione: tra i due, infatti nascerà un feeling a dir poco speciale e inaspettato.

Zuleyha si rialza, Gulten pronta per le nozze: anticipazioni Terra amara 29-30 settembre

Grandi colpi di scena anche nel corso della puntata speciale di Terra amara in programma sabato 30 settembre in prima visione assoluta su Canale 5.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che si parlerà in primis delle vicende di Zuleyha, dato che la donna troverà il coraggio per rialzarsi in piedi dopo il tremendo lutto che ha stravolto e segnato la sua vita.

Zuleyha prenderà il posto di Hunkar a villa Yaman e si occuperà della preparazione dei matrimoni collettivi, proprio come aveva sempre fatto la mamma di Demir durante la sua vita.

Intanto per Gulten arriverà il momento di indossare e provare l'abito da sposa che ha confezionato per lei Zuleyha. La promessa sposa sarà al settimo cielo e non vedrà l'ora di poter pronunciare il fatidico e atteso sì finale.

Fikret spietato e crudele con Demir: anticipazioni Terra amara del 30 settembre

Spazio anche alle vicende di Fikret che, nel corso della puntata speciale di Terra amara del 30 settembre, si mostrerà sempre più spietato e crudele nei confronti di Demir.

Lo scopo dell'uomo è quello di rovinare suo fratello, sebbene Demir non sappia ancora che i due sono figli dello stesso padre.

Il defunto Adnan Yaman dopo aver scoperto che la mamma di Fikret era in dolce attesa, pare l'avesse ripudiata chiedendole di andare via e di sparire dalla sua vita assieme al bambino che portava in grembo.

Da quel momento l'avrebbe condannata ad una vita di povertà e umiliazione, motivo per il quale Fikret intende prendersi la sua rivincita.