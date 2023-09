Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca, Tempesta d'amore, incentrata sul doloroso e romantico amore fra la cuoca Josie Klee (Lena Conzendorf) e il giovane Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'1 al 7 ottobre 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul mancato incontro fra Paul e Josie, sui sospetti di Henning, sull'innamoramento di Michael per Carolin, sull'attentato ad Ariane e sui progetti di Andrè e Gerry.

Paul sente la mancanza di Josie

Le anticipazioni di Tempesta d'amore segnalano che Paul e Josie soffriranno moltissimo per la loro lontananza. Non riuscendo più a stare lontano dalla sua amata, Lindbergh sfiderà la sorte e deciderà di invitare Josie a raggiungerlo in una baita romantica. La coppia però non si renderà conto che ad ascoltare la loro conversazione c'è Henning che inizierà ad insospettirsi. Volendo vederci chiaro, il sommelier chiederà spiegazioni a Paul che riuscirà inizialmente a depistarlo. La situazione si complicherà quando il giovane si recherà alla baita ad aspettare Josie, trovando al suo arrivo Henning. Anche in quell'occasione il Lindbergh riuscirà a trovare una scusa plausibile per giustificare la sua presenza lì.

Non credendo a pieno alle parole del giovane, Henning riempirà di domande Shirin che sarà costretta a mentirgli. Più tardi, la Ceylan pregherà Josie di dire la verità a Constanze per risolvere il problema.

Andrè decide di partire

Il piano ideato da Andrè per convincere Carolin ad andarsene fallirà miseramente. A quel punto, Michael deciderà di confessare alla donna di essere innamorato di lei.

Poco dopo, Werner le offrirà un lavoro al Furstenhof, aiutandola involontariamente a lasciare la casa del medico. Josie preparerà un dessert veramente eccezionale da presentare al suo corso di pasticceria. Poco prima di presentarlo però Alfons lo mangerà, rovinando ogni cosa. Ariane verrà interrogata in carcere e avrà un crollo nervoso che la porterà a ripensare ad Erik.

Disperata, la donna scriverà una missiva al suo ex per chiedergli aiuto. Più tardi, Ariane subirà un attentato che sarà sventato in tempo. L'accaduto porterà lo scompiglio fra i dipendenti del Furstenhof ed Alfons sarà costretto a calmarli. Nel frattempo, i giornalisti arriveranno in hotel per avere più informazioni possibili, finendo per parlare con Yvonne. Andrè deciderà di andare a trovare Bettina in Francia, mentre Gerry mediterà di fare una sorpresa a Merle ad Amburgo. Erik glielo sconsiglierà ma il giovane seguirà i consigli di Carolin.