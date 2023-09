Quando Manuel scopre che Jimena gli ha mentito nella soap La Promessa? Le anticipazioni raccontano che molto presto tutte le bugie verranno a galla, grazie alla rivelazione preziosa di Romulo.

Manuel verrà così a conoscenza che Jimena gli ha mentito riguardo i suoi ricordi dopo che ha perso la memoria a causa dell'incidente. Che cosa deciderà di fare?

Nel frattempo, Curro avrà uno scontro con Lorenzo, dopo che Cruz gli dirà che Eugenia, sua madre, è sulla sedia a rotelle per colpa di suo padre.

Di seguito, le trame dettagliate di ciò che succederà nei nuovi episodi.

La Promessa trame nuove puntate: Manuel cade nella trappola di Jimena

Nei prossimi episodi della soap La Promessa in onda su Canale 5 ci sarà spazio per rivelazioni che cambieranno per sempre le trame. Manuel ha perso la memoria e Jimena e Cruz lo stanno manipolando per fargli credere di essere sempre stato innamorato della sua promessa sposa.

I giorni passeranno e Manuel si riprenderà, cadendo nella trappola di Jimena, che sarà al settimo cielo. Jana invece sarà affranta perché, nonostante abbia riparato l'aereo per tentare di far ritrovare la memoria a Manuel, questi nemmeno la riconoscerà.

Nonostante l'opposizione dei duchi, i tentativi di Jana e Catalina di far recuperare la memoria al giovane erede, e perfino l'offerta di Alonso di rompere il fidanzamento arriverà il momento delle nozze di Manuel e Jimena.

La situazione economica disastrosa di Cruz e della sua famiglia è salva.

Cruz destabilizza Curro con una rivelazione su Eugenia

Continuando con le anticipazioni della soap La Promessa, Curro sarà furioso con suo padre dopo che Cruz gli racconterà che è colpa di suo papà se Eugenia si trova su una sedia a rotelle.

Lorenzo ammetterà le sue colpe ma chiederà al giovane di dargli una seconda possibilità, nascondendo ovviamente le sue vere intenzioni.

Non passerà molto tempo prima che Curro inizi ad avere dei dubbi su Lorenzo che saranno poi confermati da una visita di Jana al cimitero: è davvero suo padre oppure è arrivato alla villa per altri obiettivi?

Manuel scopre che Jimena ha manipolato i suoi ricordi

Dopo il matrimonio, Manuel inizierà ad avere dei flash sul suo passato e sarà molto confuso riguardo i racconti di Jimena sul loro amore perfetto.

Sarà così che comincerà a sospettare che i suoi ricordi siano stati manipolati.

Jimena scoprirà che Jana e Catalina hanno riparato l'aereo di Manuel e, temendo il peggio, punirà la cameriera ordinandole di lasciare immediatamente la villa per prestare servizio a casa dei suoi genitori.

E poi ancora nelle nuove puntate della soap La Promessa su Canale 5 Manuel inizierà a chiedere a tutti di raccontargli come era la sua vita prima di perdere la memoria e grazie Rómulo verrà a sapere che la sua passione per l'aviazione non è mai venuta meno, come Jimena gli aveva fatto credere: la donna che ha sposato gli ha mentito, e non solo sul suo amore per il volo.