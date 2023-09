L'appuntamento con Terra amara promette nuovi colpi di scena e, nel corso delle prossime puntate, ci sarà spazio per una brutale aggressione ai danni di Demir.

Il ricco imprenditore verrà brutalmente colpito alla testa, dopodiché di lui si perderanno le tracce tra lo stupore generale dei suoi familiari.

Spazio anche alle vicende di Betul che, nel corso della quarta stagione della soap opera, diventerà sempre più pericolosa in primis per Demir e la sua compagna Zuleyha.

Demir colpito brutalmente alla testa: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara rivelano che come ogni mattina, Demir prenderà la sua macchina per recarsi a lavoro, quando ad un certo punto si ritroverà a fare i conti con un auto in panne che gli bloccherà il tragitto.

A quel punto, l'uomo sarà costretto a scendere dalla sua vettura per cercare di capire cosa stia succedendo.

L'uomo che bloccherà la strada con la sua automobile proverà a chiedere aiuto ma, nel momento in cui Demir sarà distratto, non si farà problemi a colpirlo.

Demir, in questo modo, verrà brutalmente colpito alla testa e finirà per perdere immediatamente i sensi, accasciandosi al suolo.

Si perdono le tracce di Demir: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Da quel momento in poi, si perderanno le tracce del ricco imprenditore. I suoi familiari non sapranno che fine abbia fatto, dato che Demir non potrà mettersi in contatto con loro dopo questa brutale aggressione da parte di uno sconosciuto.

Chi ha fatto del male a Demir e per quale motivo? L'uomo, ancora una volta, si ritroverà sospeso tra la vita e la morte.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui e le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara in programma nella fascia pomeridiana di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Betul, la quale avrà un ruolo centrale nel corso dell'ultima stagione della soap opera.

Betul diventa sempre più pericolosa: anticipazioni Terra amara prossime puntate

La donna perderà la testa per Demir e, dopo una serie di momenti di intensa passione, si convincerà del fatto che sono fatti per stare insieme.

Peccato, però, che Demir non abbia intenzione di lasciare Zuleyha per iniziare questa nuova storia d'amore e cercherà in tutti i modi di allontanare la figlia di Sevda dalla sua vita, al punto da minacciarla anche con una pistola per intimarle di smetterla.

Betul, a quel punto, inizierà a diventare particolarmente pericolosa tanto da mettere a rischio non solo la vita del ricco Yaman ma anche quella di Zuleyha, dicendosi disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi e vedere l'uomo di cui si è follemente innamorata al suo fianco.