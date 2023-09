Le nuove trame di Un posto al sole promettono colpi di scena a raffica e al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Nunzio e Rossella.

Dopo aver appreso la notizia delle nozze imminenti della figlia di Silvia, non si esclude che il giovane cuoco del Caffè Vulcano possa lasciarsi andare a un gesto forte per evitare di perdere per sempre la sua amata.

Spazio anche alle novità legate alle vicende di Lara che, dopo essere stata messa alle strette da Ferri e Marina, rischia di finire in galera.

Nunzio spiazza e blocca nel nozze di Rossella nelle nuove trame di Upas?

Nel dettaglio, le nuove trame di Un posto al sole rivelano che Nunzio non sarà affatto entusiasta delle imminenti nozze di Rossella.

Tale notizia lo ha lasciato profondamente turbato e addolorato, al punto che per lasciarsi alle spalle questa vicenda, si cimenterà in una serata "pericolosa", durante la quale finirà per alzare il gomito più del dovuto.

Insomma, Nunzio non riesce ad accettare il fatto che la "sua" Rossella stia per sposare un altro uomo e proprio queste imminenti nozze, potrebbero portarlo a compiere un gesto del tutto inaspettato.

Non si esclude che, nel giorno del matrimonio tra Rossella e Riccardo, Nunzio possa intervenire in presa diretta in chiesa e bloccare le nozze tra i due sposi.

Rossella annulla il suo matrimonio per Nunzio nelle nuove puntate di Upas?

Il cuoco del Caffè Vulcano, quindi, potrebbe rendersi protagonista di questo clamoroso colpo di scena e nel giorno del fatidico sì, confessare a Rossella quelli che sono i veri sentimenti che prova nei suoi confronti, mettendo la ragazza in grande difficoltà.

Del resto, anche la figlia di Silvia ha avuto un bel po' di dubbi in merito a questo imminente matrimonio, complice proprio il feeling speciale che era nato con Nunzio, tale da metterla in crisi.

Cosa succederà alla fine? Non si esclude che la stessa Rossella possa fare un passo indietro e rinunciare così definitivamente alle sue nozze con il collega, spiazzata e sorpresa dal gesto di Nunzio.

Lara finisce in galera nelle nuove puntate di Un posto al sole su Rai 3?

Spazio anche alle novità legate alle vicende di Lara che, nel corso delle nuove puntate della soap opera potrebbe ritrovarsi messa con le spalle al muro.

Il sospetto, infatti, è che Lara venga smascherata definitivamente per le sue bugie e questa volta potrebbe essere proprio Ida, la vera mamma di Tommaso, a raccontare a Ferri tutta la verità.

A quel punto, quindi, Martinelli si ritroverebbe messa con le spalle al muro e una denuncia da parte di Roberto e Marina, potrebbe far finire Lara direttamente dietro le sbarre, pronta a pagare il suo conto con la giustizia dopo questo piano diabolico e spietato.