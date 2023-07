Diverse novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Terra Amara in programma tra qualche settimana su Canale 5.

Le trame turche della soap opera segnalano che Mujgan Hekimoglu non esiterà ad accusare Zuleyha Altun di essersi impossessata dell'eredità del suo defunto marito Yilmaz Akkaya dopo che risulterà essere svanita nel nulla.

Terra amara, anticipazioni: Mujgan scopre che Yilmaz ha venduto tutti i suoi beni ad Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Zuleyha sarà accusata di furto.

Tutto inizierà quando Behice convincerà Mujgan ad abbandonare la tenuta di Ali Rahmet per trasferirsi a Istanbul. Tuttavia, il giorno successivo la pediatra e sua zia rimarranno sconvolte quando l'avvocato le metterà al corrente che Yilmaz aveva venduto tutti suoi beni a Hunkar e lasciato solo 80 mila lire turche a loro. In particolare Mujgan e Behice comprenderanno che Yilmaz prima di morire nell' incidente d'auto aveva messo da parte un gruzzoletto utile per fuggire insieme alla sua amata Zuleyha. Per questo motivo, zia e nipote Hekimoglu saranno costrette a far ritorno alla tenuta "con la coda tra le gambe" in quanto incapaci di mantenersi.

Zuleyha non sa dove Yilmaz ha nascosto il denaro

Nelle prossime puntate di Terra amara, Ali Rahmet cercherà di capire che fine abbiano fatto i soldi di Yilmaz dopo aver accolto Mujgan e Behice di nuovo alla tenuta.

Pertanto, l'anziano si recherà alla villa Yaman in compagnia del nipote Fikret per chiedere a Zuleyha dove abbia messo il denaro visto che la fuga non è andata in porto. La protagonista a questo punto giurerà di non sapere assolutamente dove Yilmaz abbia nascosto la sua eredità, precisando che l'avrebbe data a Mujgan, ossia la legittima ereditiera.

Per avvalorare la sua tesi, Zuleyha farà presente ad Ali Rahmet che in particolare il piccolo Kerem Ali è rimasto senza una figura paterna e quindi avrebbe appunto bisogno di denaro.

Mujgan accusa la rivale di aver rubato l'eredità del defunto marito

Ali Rahmet non dubiterà della parola di Zuleyha, a differenza di Mujgan, che si presenterà dalla rivale per chiederle la restituzione immediata dall'eredità del defunto marito, in caso contrario non esisterà ad accusarla di furto.

Questa illazione farà andare su tutte le furie la moglie di Demir, la quale rinuncerà a consegnare a Mujgan un assegno per levarsela di torno. Non contenta, Zuleyha caccerà di casa la nipote di Behice sotto gli occhi sbigottiti di Sevda e Sermin. Questo scontro riaccenderà l'antica rivalità tra le due protagoniste, proprio ora che avrebbero potuto andare d'accordo dopo la morte di Yilmaz.