Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara previste nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per dei colpi di scena che saranno legati in primis alle vicende di Yilmaz.

Il ricco imprenditore, dopo aver ottenuto il tanto agognato divorzio da sua moglie, si dirà pronto alla sua nuova vita assieme a Zuleyha, la qualcosa andrà storto.

Yilmaz, infatti, si ritroverà vittima di un terribile incidente stradale che avrà delle conseguenze inaspettate sulla sua vita e su quella della protagonista femminile della soap.

Zuleyha e Yilmaz ottengono i divorzi: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra amara previste nel corso dei prossimi mesi su Canale 5, rivelano che Zuleyha e Yilmaz riusciranno a coronare il loro sogno d'amore.

Dopo aver lottato e faticato a lungo, i due otterranno il tanto atteso divorzio dai loro rispettivi partener e in questo modo potranno pensare finalmente alla loro vita insieme.

I due raggiungeranno degli accordi con i loro ex partner: Mujgan, ad esempio, continuerà ad occuparsi del piccolo Kerem Ali ma suo padre potà vederlo in ogni momento, mentre Zuleyha dovrà lasciare la piccola Leyla a villa Yaman ma anche lei potrà vedere sua figlia ogni qualvolta lo desidera.

Yilmaz scopre che suo figlio è in pericolo: anticipazioni Terra amara

A quel punto, la coppia si dirà pronta a prendere in mano le redini della loro vita e vivere finalmente questa favola d'amore insieme.

Le anticipazioni di Terra amara, però, raccontano che qualcosa andrà storto e i due non riusciranno proprio a vivere con serenità questa relazione.

Il colpo di scena, infatti, ci sarà nel momento in cui Yilmaz riceverà una chiamata del tutto inaspettata da parte di Mujgan.

La dottoressa è preoccupatissima, perché durante un suo momento di distrazione, il piccolo Kerem Ali è caduto dal divano e le sue condizioni di salute desteranno grande preoccupazione.

Yilmaz fa un terribile incidente stradale: anticipazioni Terra amara

Immediata la reazione di Yilmaz che, in ansia per le sorti di suo figlio, deciderà di mettersi subito al volante della sua vettura pronto a correre in ospedale da lui.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che, tuttavia, tale viaggio in auto per raggiungere Kerem Ali si rivelerà a dir poco fatale per l'uomo.

Yilmaz, preso dall'ansia, finirà per perdere il controllo della sua vettura e finirà così fuori strada: le sue condizioni di salute, fin dal primo momento in cui arriverà in ospedale, appariranno gravi e particolarmente preoccupanti.

I medici, quindi, informeranno i familiari della drammaticità della situazione: il compagno di Zuleyha rischia di non farcela.