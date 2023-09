Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste nel corso delle prossime settimane su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi personaggi.

Uno di questi è il giovane Matteo Portelli, interpretato dall'attore Danilo D'Agostino, il quale si rivelerà particolarmente misterioso e con dei segreti da svelare.

Novità anche per quanto riguarda il personaggio di Gemma: la sua presenza, nella prima parte della nuova stagione, non è prevista nel cast della soap.

Matteo nasconde dei segreti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 8 di settembre, rivelano che ci sarà spazio per la presentazione del giovane Matteo Portelli, il quale arriverà a Milano svelando di essere il fratellastro di Marcello.

Una confessione che finirà per spiazzare la vita del giovane Barbieri, pronto però a ricucire il rapporto con questo fratellastro mai conosciuto prima d'ora.

Tuttavia, la presenza di Matteo finirà per scombussolare anche altri personaggi della soap e ben presto si scoprirà che il ragazzo non è proprio "limpido" al 100%.

Matteo nasconde dei segreti clamorosi legati al suo passato che, tuttavia, verranno fuori nel corso di questa ottava stagione e potrebbero causare un vero e proprio terremoto emotivo nella sua vita e in quella di Marcello.

Gemma esce di scena: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Cambiamenti in arrivo anche per quanto riguarda il personaggio di Gemma: l'ex venere del grande magazzino milanese, quest'anno non sarà presente nel cast della soap.

Gemma e Marco sono usciti di scena dopo aver deciso di lasciare Milano e trasferirsi altrove per viversi l'arrivo del loro primo figlio insieme.

Una decisione che non passerà inosservata, anche perché in questo nuovo capitolo della soap opera, non si avranno notizie neppure sulla gravidanza di Gemma. Tutto andrà nel migliore dei modi? I fan sperano di sì e di poterla rivedere nel finale dell'ottava serie proprio assieme al suo bambino.

Maria conosce Gianlorenzo: anticipazioni Il Paradiso delle signore

E poi ancora, al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8 ci saranno anche le vicende di Maria Puglisi.

La giovane donna è stata scelta da Vittorio come stilista ufficiale del suo grande magazzino ma, al rientro dalle vacanze estive, si ritroverà a fare i conti con una new entry.

Trattasi di Gianlorenzo Botteri, nuovo stilista che si occuperà della collezione maschile del Paradiso. Il clima tra i due, però, non sarà dei migliori e in un primo momento finiranno per ritrovarsi ben presto ai ferri corti e in rotta di collisione per le loro idee differenti.