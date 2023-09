Cambio programmazione per Terra Amara a partire dal prossimo 24 settembre 2023. Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà delle nuove variazioni e, questa volta, a farne le spese sarà la messa in onda della soap opera turca che continua a registrare ascolti importantissimi in daytime.

Complice il ritorno del talent show Amici di Maria De Filippi, Mediaset si ritroverà a dover fare a meno delle puntate extra-large della domenica pomeriggio.

Cambio programmazione Terra amara: le novità da domenica 24 settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Terra amara prenderà il via il prossimo 24 settembre, quando si assisterà alla cancellazione delle puntate domenicali nella fascia del pomeriggio.

Gli spettatori della soap che, dalle 14:30 si collegheranno su Canale 5 per seguire le nuove puntate speciali resteranno delusi dato che non ci sarà spazio per le vicende di Yilmaz e Zuleyha nel daytime della rete ammiraglia.

Da domenica 24 settembre, infatti, è previsto ufficialmente il ritorno in daytime di Amici 23, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, pronto a riprendere la consueta messa in onda nella fascia pomeridiana, dopo la sosta estiva.

Mediaset cancella la soap opera Terra amara a partire dal 24 settembre

Il 24 settembre è in programma la prima puntata di questa attesissima nuova edizione del talent show, che anche quest'anno potrà contare su un cast nuovi di allievi pronti a mettersi in gioco per cercare di conquistare l'accesso allo show di prima serata.

Di conseguenza, dopo aver "fatto fuori" la soap opera La Promessa dal daytime feriale di Canale 5 nello slot orario delle 14:45, Maria De Filippi tornerà a riprendersi anche la fascia domenicale che va dalle 14 alle 16:30, pronta a sfidare nuovamente la Domenica In condotta da Mara Venier.

Oltre a Terra amara, dal prossimo 24 settembre, risulta cancellato anche l'appuntamento festivo con la soap Beautiful.

Demir scopre la verità su Behice: anticipazioni Terra amara nuove puntate

In attesa di questo nuovo cambio programmazione autunnale, le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera turca rivelano che per Demir arriverà il momento di affrontare la drammatica verità legata alla morte della sua mamma.

Dopo le indagini di Zuleyha, portate avanti grazie all'aiuto di un detective privato, si scoprirà che Behice è la vera responsabile di quanto è accaduto.

Immediata la reazione di Demir che, prontamente, si armerà di pistola e correrà dalla donna per farla fuori definitivamente. Behice, però, anticiperà le mosse del suo nemico e deciderà di suicidarsi, gettandosi giù da un promontorio.