Silvia Toffanin ignora Barbara d'Urso nel corso della prima puntata della nuova stagione di Verissimo, durante l'intervista con Myrta Merlino.

Questo pomeriggio, il talk show del fine settimana di Canale 5 è tornato in onda con le nuove puntate post pausa estiva e tra le ospiti c'è stata anche la nuova padrona di casa di Pomeriggio 5.

In tanti si aspettavano una domanda sull'ex conduttrice Barbara D'Urso ma così non è stato e, in rete e sui social, è scoppiato il caos.

Silvia Toffanin ignora Barbara d'Urso a Verissimo

Nel dettaglio, Silvia Toffanin questo pomeriggio ha riaperto le porte del suo fortunatissimo talk show del weekend che, anche quest'anno, terrà compagnia al pubblico con una doppia puntata settimanale su Canale 5.

Tra le ospiti della puntata d'esordio c'è stata anche la nuova padrona di casa del pomeriggio Mediaset: trattasi dell'ex volto de La7, Myrta Merlino, subentrata a Barbara d'Urso alla conduzione di Pomeriggio 5.

Dopo la scelta Mediaset di puntare su un volto diverso per la guida del tal show pomeridiano, in tanti si aspettavano una possibile domanda su Barbara d'Urso nel corso dell'intervista di oggi, ma così non è stata.

Myrta Merlino a Verissimo: silenzio su Barbara d'Urso

Silvia Toffanin, durante la sua chiacchierata in studio con Myrta Merlino ha letteralmente ignorato l'ex padrona di casa di Pomeriggio 5 e non ha fatto nessuna domanda in merito a questa chiacchieratissima sostituzione che ha fatto tanto discutere durante l'estate.

La stesa Merlino, nel corso dell'intervista, non ha speso nessuna parola nei confronti della conduttrice partenopea che per ben quindici anni ha guidato Pomeriggio 5, registrando ascolti positivi e soddisfacenti.

Sta di fatto che, questo silenzio a Verissimo su Barbara d'Urso, non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori, molti dei quali hanno prontamente polemizzato in rete e sui social.

'Irrispettoso per Barbara d'Urso', caos dopo la prima puntata di Verissimo

"A Verissimo c'è ospite Myrta Merlino, la domanda più interessante era su colei che l'ha preceduta a Pomeriggio 5, ma non è stata fatta. E da questo si capiscono tante cose", ha scritto un fan su Twitter.

"Irrispettoso il modo in cui Barbara sia stata cancellata dalla conduzione di Pomeriggio 5, come se non fosse mai esistita in questi quindici anni", ha commentato ancora un altro utente in rete.

"Barbara d'Urso completamente ignorata da Silvia Toffanin durante l'intervista con la Merlino. Lo tropo un po' esagerato", ha scritto ancora un altro commentatore guardando la puntata di Verissimo su Canale 5.

"Ho come l'impressione che Mediaset voglia far amare Myrta al pubblico tanto quando Barbara e Maria De Filippi. Impresa davvero ardua", ha scritto qualcun altro.