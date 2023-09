Cambio programmazione per Terra amara durante il prossimo ottobre 2023. La messa in onda della soap opera turca trasmessa su Canale 5, subirà delle modifiche in primis per quanto riguarda il palinsesto del weekend, dato che ci saranno dei cambiamenti importanti che potrebbero non essere graditi al pubblico.

La doppia puntata speciale, della durata di due ore, non sarà più trasmessa per due volte alla settimana così come non ci sarà nessuno sbarco della soap opera nella fascia del prime time.

Cambio programmazione Terra amara a ottobre: soap ridotta nel weekend

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo ottobre prevede la riduzione della durata complessiva di Terra amara nel weekend.

La soap opera turca, infatti, non avrà più la doppia puntata extra-large nel daytime festivo della rete ammiraglia Mediaset, bensì sarà in onda con un singolo appuntamento settimanale.

Mediaset ha scelto di preservare l'appuntamento del sabato con Terra Amara nello slot orario che va dalle 14:20 alle 16:30 e di sacrificare quello della domenica pomeriggio.

Maria De Filippi si 'riprende' la domenica pomeriggio: stop Terra amara su Canale 5

Per tutto il mese di ottobre, infatti, non sono previste le nuove puntate della soap nel daytime festivo di Canale 5, dove tornerà stabilmente Maria De Filippi con le nuove puntate del pomeridiano di Amici 23.

Nel pomeriggio feriale della rete, invece, l'appuntamento con la soap turca campione di ascolti continuerà ad assicurare un buon traino a Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti che porta sempre la firma di Maria De Filippi.

E poi ancora, in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset per la nuova stagione tv, si era parlato anche di un approdo di Terra amara nella fascia di prime time.

La soap opera avrebbe dovuto tener compagnia al pubblico della domenica sera di Canale 5, con un ciclo di episodi speciali da programmare nello slot orario compreso tra le 21:30 e le 23.30 circa.

La soap opera Terra amara salta nel prime time di Canale 5

Peccato, però, che nonostante le premesse iniziali e le insistenti richieste da parte dei fan, Mediaset abbia cambiato idea e rinunciato alla possibilità di trasmettere la soap nella fascia serale.

Le nuove puntate di Terra amara non troveranno dunque spazio in prime time su Canale 5: da ottobre a dicembre, infatti, la domenica sera sarà nelle mani di Gerry Scotti.

Il conduttore sarà prima al timone di un ciclo di appuntamenti speciali con il game show Caduta Libera, dopodiché a fine ottobre condurrà la nuova edizione di Io Canto, il talent show dedicato alle piccole ugole d'oro di età compresa tra i 10 e 15 anni, che tornerà in onda dopo un lungo periodo di assenza su Canale 5.