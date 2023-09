Le anticipazioni sulle nuove fiction Rai che andranno in onda nel corso della stagione autunnale 2023 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Un Professore 2 con Alessandro Gassmann e la messa in onda della seconda stagione di Cuori.

Niente da fare, invece, per Lino Guanciale e Serena Rossi: i due attori, considerati i mattatori delle serie televisive targate Rai, non saranno presenti nel palinsesto della stagione autunnale.

Lino Guanciale e Serena Rossi assenti nelle fiction Rai dell'autunno 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove fiction Rai che saranno trasmesse nel corso della stagione autunnale, rivelano che non ci sarà spazio per i nuovi titoli che vedranno protagonisti Serena Rossi e Lino Guanciale.

I due attori, pur essendo dei volti di punta della lunga serialità della tv di Stato, in grado di conquistare milioni di spettatori nella fascia serale, non saranno i protagonisti del palinsesto autunnale.

Al momento, infatti, non sono previste nuove fiction che li vedranno protagonisti in prime time su Rai 1, ma entrambi saranno impegnati con nuovi progetti.

Lino Guanciale e Serena Rossi, per questo autunno, saranno protagonisti di due nuove serie televisive che andranno in onda sui canali Sky.

Tra i titoli previsti in questa stagione autunnale Rai, invece, spicca il ritorno di Un Professore 2, la fiction con Alessandro Gassmann che tornerà in onda a novembre con un nuovo ciclo di sei puntate in prima visione assoluta.

Ripartono Cuori 2 e Un Professore 2: anticipazioni nuove fiction Rai autunno 2023

Nel cast della serie è confermata la presenza di Nicolas Maupas e quella di Claudia Pandolfi.

Spazio poi al ritorno di un'altra fiction amatissima dal pubblico della rete ammiraglia Rai: trattasi di Cuori 2, la serie medical che tornerà in onda da domenica 1° ottobre in prime time.

Le trame della prima puntata rivelano che si partirà subito con un colpo di scena inaspettato, dato che la protagonista femminile Clelia (interpretata da Pilar Fogliati) si ritroverà a dover fare i conti con un lutto inaspettato.

Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 nel palinsesto autunnale di Rai 1

Tra i ritorni maggiormente attesi in prime time, spicca anche quello di Blanca 2, la Serie TV con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno che dopo il grande successo registrato in Italia, è sbarcata anche in Spagna.

E poi ancora, per tutta la stagione autunnale è confermata la messa in onda de Il Paradiso delle signore 8 nella fascia del primo pomeriggio.

La soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi proseguirà regolarmente nello slot orario che va dalle 16 alle 17 circa.