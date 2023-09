Terra amara chiude i battenti per sempre nel corso del 2024 con la messa in onda della quarta e ultima stagione di sempre della soap opera turca che sta appassionando il pubblico di Canale 5.

Gli spettatori dovranno prepararsi a salutare per sempre i vari protagonisti di Cukurova e, a quel punto, Mediaset "correrà ai ripari", proponendo al pubblico di Canale 5 un'altra soap opera che in questi mesi ha ottenuto un grande successo di ascolti in daytime: trattasi de La promessa.

La soap opera Terra amara chiude i battenti nel 2024

Nel dettaglio, l'appuntamento con Terra Amara non durerà per sempre come nel caso di Beautiful, la soap opera più longeva di sempre in onda sulla televisione italiana.

La soap turca che narra le tormentate vicende di Zuleyha, Yilmaz e Demir chiuderà i battenti in maniera definitiva con la quarta e ultima stagione che andrà in onda nel corso del 2024 su Canale 5.

Il gran finale di sempre della serie sarebbe previsto entro la stagione primaverile, tra aprile e maggio, dopodiché verrà lasciato libero lo slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45 circa.

Al posto di Terra amara, Mediaset punta sulla soap La Promessa

Tuttavia, Mediaset non resterà senza soap in quella prestigiosa fascia oraria che fa da traino all'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi nel corso della stagione.

Questa estate, infatti, è stata lanciata e testata con grande successo una nuova soap opera che ha conquistato il gradimento del pubblico.

Trattasi de La Promessa, la serie iberica che in questi mesi di programmazione estiva ha saputo conquistare il gradimento del pubblico, ottenendo numeri ben al di sopra delle più rosee aspettative.

La media di spettatori, infatti, risulta essere superiore alla soglia di 1,9 milioni di spettatori al giorno con punte che hanno anche sfiorato i due milioni e mezzo e il 25% di share.

Il ritorno de La Promessa nel daytime pomeridiano Mediaset

Insomma, sembrerebbe proprio che Mediaset sia riuscita ad individuare una nuova soap di successo da proporre al pubblico del primo pomeriggio e così, nel 2024, sarà proprio La Promessa a prendere il posto di Terra amara in daytime.

Come era successo lo scorso anno, quando al termine di Una Vita vennero programmate le nuove puntate della soap opera turca, nel corso della prossima annata televisiva si lascerà spazio alle vicende dei vari protagonisti della Promessa nello slot orario delle 14:10.

E così, dopo la sospensione della soap in programma dal 25 settembre in poi, i fan dovranno attendere il prossimo anno per vedere in onda le nuove puntate in prima visione assoluta, che si preannunciano dense di colpi di scena in primis per la coppia Manuel-Jana.