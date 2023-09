Le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne sono iniziate da quasi un mese, ma Armando Incarnato non si è mai visto in studio. Da quando è trapelata la notizia dell'assenza del cavaliere nel parterre, in tanti hanno colto l'occasione per punzecchiarlo (come Pamela Barretta che su Ig ha detto che tanti gioirebbero per la sua mancata partecipazione);Incarnatoo, però, di recente ha preso parola sui social e ha chiarito che solo lui sa cosa è successo ma che per ora rimarrà in silenzio.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e donne

Perché Armando non ha partecipato a neppure una delle puntate di Uomini e donne che sono state registrate fino ad ora?

I fan se lo chiedono con insistenza, ma né Maria De Filippi né il diretto interessato hanno ancora dato spiegazioni a riguardo.

Da quando è iniziata la messa in onda della nuova edizione del dating-show (quindi dall'11 settembre scorso), in molti hanno lanciato frecciatine ad Incarnato per la sua assenza nel parterre maschile: Pamela Barretta, ex dama del Trono Over, ha usato più volte i social network per punzecchiare il napoletano parlando di "karma" e di quanto ora ogni cosa che ha fatto contro gli altri gli starebbe tornando indietro con gli interessi.

Ad oggi, però, non è chiaro se il cavaliere è fuori dal cast definitivamente oppure se in futuro è previsto un suo ritorno: Alessandro Rosica, esperto di gossip, è certo che l'uomo riapparirà agli Elios, anche se non si sa ancora quando.

La replica del 'veterano' di Uomini e donne

"Ho avuto segnalazioni molto forti. Armando tornerà perché fa hype e lì serve come Gemma e Tina", ha fatto sapere di recente Rosica rispondendo ad un fan su Instagram.

L'assenza del partenopeo nel parterre del Trono Over, dunque, potrebbe essere temporanea: lo stesso cavaliere, infatti, sui social ha ripetuto più volte di essere ancora in ferie e questo potrebbe essere uno dei motivi che lo stanno tenendo lontano dagli studi dove si registra Uomini e donne.

Lo scorso 20 settembre, inoltre, Incarnato ha condiviso con i follower un nuovo criptico messaggio, una replica a chi da settimane sta cercando di dare una spiegazione alla sua mancata partecipazione alle prime puntata dell'edizione 2023/2023 del format Mediaset.

"Smettetela di ascoltare e leggere le parole di certa gentaglia", ha esordito l'imprenditore nello sfogo che ha subito catturato l'attenzione di fan e curiosi.

Attesa per un possibile rientro a Uomini e donne

"L'unico a sapere qualcosa sul mio conto sono io", ha aggiunto Armando in una Instagram storia che è stata caricata sul suo profilo mercoledì scorso.

Anche se in modo velato e senza mai citare Uomini e donne, il cavaliere ha lasciato intendere che i veri motivi della sua assenza in studio non li conosce nessuno se non lui stesso, un modo come un altro per zittire i suoi hater e chi da settimane parla di una presunta "cacciata" voluta dalla redazione.

"I lupi se le mangiano le pecore", ha proseguito Incarnato prima di ribadire che la sua attuale intenzione è quella di tacere sul perché non ha ancora partecipato a neppure una delle tante registrazioni che Maria De Filippi ha condotto al rientro dalla lunga pausa estiva.

Lo sfogo del protagonista del Trono Over, dunque, si è concluso così: "A fare la differenza, è il loro silenzio".

Insomma, per il momento Armando non darà delucidazioni sulla sua assenza agli Elios né tantomeno dirà se in futuro tornerà nel cast per cercare l'amore: ufficialmente, infatti, l'uomo è ancora single e davanti alle telecamere potrebbe conoscere qualche nuova dama che ha esordito nel programma circa un mese fa.