Nella soap opera turca Terra Amara in onda su Canale 5 continuano a non mancare momenti di alta tensione. Negli episodi in programmazione dall’11 al 13 settembre 2023 Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) troverà il coraggio di dire al marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) che il suo cuore continua a battere per il suo ex fidanzato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Spoiler Terra amara 11 settembre: Fekeli fa rimanere Mujgan e Behice a Cukurova

Nella puntata in programma lunedì 11 settembre Mujgan (Melike İpek Yalova) rivelerà a Yilmaz di aver finto di aspettare il secondo figlio: l'ha fatto per non separarsi dal marito.

Yilmaz, in preda alla furia, costringerà Mujgan a dire la verità anche a Zuleyha.

Non appena la dottoressa svelerà la sua messinscena, Demir si renderà conto che la moglie Zuleyha e Yilmaz sono ancora molto innamorati. Mujgan non potrà contare sul supporto di Fekeli: lei e la zia Behice (Esra Dermancıoğlu) dovranno lasciare il ranch. Proprio quando Mujgan e la zia saranno dirette a Istanbul, a sorpresa Fekeli deciderà di farle rimanere in città.

Episodio 12 settembre: Zuleyha e Yilmaz si incontrano in segreto

La trama dell’episodio di martedì 12 settembre svela che Nazire (Teksin Pircanli) cercherà di convincere Yilmaz a rinunciare a fuggire con Zuleyha.

Behice e Mujgan, dopo aver trovato un alloggio a Cukurova, dovranno allontanarsi da Yilmaz su ordine di Fekeli.

Intanto Akkaya impedirà alla moglie di vedere il figlio Kerem Ali.

Fikret (Furkan Palalı) e lo zio Fekeli si arrabieranno con l’infermiera Neriman per aver messo in giro il pettegolezzo sulla sua presunta tresca tra il ragazzo e Mujgan.

Gulten (Selin Genç), Cetin (Aras Şenol) e tutti gli altri dipendenti della tenuta Yaman temeranno il peggio a causa della sparizione di Zuleyha.

In realtà quest’ultima avrà un nuovo incontro segreto con Yilmaz, infatti appena si rifarà viva ammetterà a Demir di amare Akkaya.

Trama del 13 settembre: Akkaya continua a non fidarsi di Demir, Rasit perde il lavoro

Dalle anticipazioni sull’episodio di mercoledì 13 settembre si evince che Zuleyha farà sapere a Yilmaz che Demir ha finalmente capito che loro si amano.

Nonostante ciò Akkaya continuerà a non fidarsi di lui.

Intanto Rasit (Şahin Vural) rimarrà senza lavoro a causa di un malinteso. Comprerà un anello per Fadik, ma Azize (Serpil Tamur) lo troverà e crederà erroneamente che il gioiello sia un regalo per lei da parte del defunto marito. Non appena Rasit cercherà di riappropriarsi dell’oggetto, verrà accusato di furto e licenziato da Sevda (Nazan Kesal).