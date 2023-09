Nei prossimi episodi di My home my destiny, disponibili in esclusiva su Mediaset Infinity, Emine non passerà proprio un bel momento. Dopo le tante promesse d'amore scoprirà che Faruk sposerà Selin e la sua vita non sarà più come prima. Ha rinunciato a tutto pur di stargli vicino, ma prossimamente si troverà da sola in quella enorme villa di lusso.

Capirà che quel mondo ormai non le appartiene più, così lascerà la casa per tornare da sua madre Sultan. Lo farà sapendo che nel quartiere tutti sparleranno di lei, visto che la notizia del matrimonio tra Faruk e Selin finirà in televisione.

Tensione tra Benal e Zeynep

Mentre Emine sarà in viaggio verso casa, alla porta di Sultan si presenterà Zeynep. Ha bisogno di alcune informazioni da lei, anche se ci sarà un terzo incomodo: Benal. La donna lascerà la casa di Mehdi, ma visto che Serhat la cercherà per farle del male, tutti penseranno che non sia un bene che viva da sola, così finirà a casa di Sultan, anche se tra le due non ci sono grosse simpatie.

Sarà Benal ad aprire la porta a Zeynep e non si comporterà nel migliore dei modi. Vorrà anche ficcanasare nella conversazione tra Zeynep e Sultan, ma quest'ultima la manderà a preparare del tè.

Zeynep scopre che Burhan è innocente

Quando resteranno sole Zeynep chiederà a Sultan chi è Burhan, e perché tra lui e Mehdi c'è un rapporto fatto puramente di odio.

Così Sultan le racconterà che da piccoli i due erano amici, ma il rapporto è cambiato quando il padre di Burhan ha ucciso quello di Mehdi.

L'amicizia tra i due si è bruscamente interrotta e tutto il quartiere si è schierato dalla parte di Mehdi, lasciando da parte Burhan. Zeynep capirà che alla fine Burhan è innocente e che viene colpevolizzato solo per i crimini del padre, più o meno come succede spesso a lei, visto che viene inquadrata come "la figlia dell'alcolizzato Bayram".

È scontro tra Zeynep ed Emine

Zeynep riuscirà a trovare le risposte alle sue domande, ma quando sarà pronta ad andare via dietro le sue spalle arriverà Emine. Sultan rimarrà a bocca aperta e stessa cosa farà Zeynep. Le due ragazze non si parlano da quando hanno avuto un incontro a casa di Emine: Zeynep avrebbe voluto farle capire che forse Faruk non è l'uomo giusto per lei, ma Emine l'aveva criticata per la gestione del "triangolo" con Benal, così Zeynep era scappata via in lacrime.

Quando si vedranno la prima cosa che Emine dirà a Zeynep sarà: "Mi hai condannata e ora vai a casa della gente con la madre del figlio di tuo marito". Zeynep si arrabbierà e se ne andrà via, ma Emine si toglierà da dosso quella scorza da dura e dirà all'amica "dobbiamo parlare, è legato a Faruk", ma Zeynep risponderà con un secco: "Non è affar mio".

Zeynep non saprà che Emine in realtà vorrà dirle che lei e Faruk non stanno più insieme.