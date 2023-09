Lo sceneggiato turco Terra Amara continua il racconto delle vite dei protagonisti di Cukurova e presto emergerà il lato più vendicativo di Fikret.

L'uomo non avrà nessuna intenzione di dimenticare la promessa fatta a sua madre e farà di tutto per far pagare a Demir gli errori commessi dal padre Adnan Yaman.

Dopo aver incendiato le scuderie di Demir, Fikret sparirà da Cukurova, e Yaman sparerà a Fekeli dopo una brutta discussione. Zuleyha sarà molto preoccupata, ma presto emergerà che si trattava di una messinscena ideata da Fekeli e Demir per stanare Fikret.

Anticipazioni di Terra amara: Fikret incendierà le scuderie Yaman

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Fikret porterà avanti la sua vendetta contro Demir, colpevole di essere figlio legittimo di Adnan Yaman e di aver vissuto un'infanzia felice a differenza sua.

Fikret non avrà pietà per il suo fratellastro e, dopo diversi dispetti a danno dell'azienda, passerà alle maniere più forti, tanto che arriverà a incendiare le scuderie degli Yaman prima di sparire nel nulla. Fekeli si renderà conto di dover fermare al più presto suo nipote, ma non sarà affatto facile riuscire a trovare dove si nasconde. Per stanare Fikret, Fekeli metterà in atto un piano, fingendo un litigio e una sparatoria con Demir.

Spoiler prossime puntate: Fikret sparirà nel nulla

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro delle scene Fekeli e Demir che metteranno in scena una brutta discussione per strada. In particolare Demir accuserà Ali Rahmet a causa a dell'incendio subito per mano di suo nipote e Fekeli gli darà del codardo davanti a tutti.

A quel punto Yaman perderà la pazienza e sparerà contro Ali Rahmet che cadrà per terra privo di sensi.

In quel momento Zuleyha si troverà in città e verrà a sapere quanto è accaduto. La donna non riuscirà a credere che suo marito abbia compiuto un reato di tale gravità, soprattutto nei confronti di Fekeli. Zuleyha sarà molto preoccupata e dopo aver cercato invano Demir si precipiterà in ospedale per avere informazioni su Ali Rahmet.

Qui, la donna scoprirà che in realtà Fekeli non è mai stato ricoverato.

Zuleyha spaventata per le condizioni di Fekeli dopo il litigio con Demir

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che presto emergerà che la sparatoria ai danni di Fekeli era solo una trappola per Fikret.

Quest'ultimo, infatti, pur di sapere cosa è accaduto a suo zio, uscirà dal suo nascondiglio e andrà al ranch. Qui, Fikret troverà Fekeli in perfette condizioni di salute e sarà sconvolto.

Ali Rahmet spiegherà a suo nipote di avergli teso una trappola per spingerlo ad affrontare civilmente i suoi problemi con Demir. Ma Fikret si rifiuterà di parlare con suo fratello e Yaman si dirà stanco di tutta questa vicenda. In particolare Demir chiederà di essere lasciato in pace, mentre Fekeli farà notare a suo nipote di essere molto deluso dal suo comportamento.