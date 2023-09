Terra Amara si accinge a modificare la sua programmazione per l'ennesima volta, ma lo farà con una nota positiva per i suoi affezionati spettatori. La celebre soap opera turca, con protagonista Hilal Altibilek, osserverà un'altra modifica all'interno della sua messa in onda, dopo quanto avvenuto nel corso della stagione estiva. Ricordiamo, infatti, che gli abitanti di Cukurova non hanno potuto tenere compagnia i propri fan con l'appuntamento del sabato pomeriggio per fare spazio al programma 'Scene da un matrimonio'. Ma adesso che i palinsesti Mediaset e Rai verranno ripristinati, ritrovando la programmazione tipica della stagione lavorativa, ci saranno dei cambiamenti interessanti.

Nel dettaglio, Terra Amara andrà in onda anche al sabato pomeriggio, ma con un doppio appuntamento.

Terra amara programmazione settembre 2023: doppia puntata nel fine settimana

Stando a quanto si apprende, a partire da sabato 9 settembre Terra amara tornerà ad occupare lo slot pomeridiano. Nel dettaglio, con il ritorno di Verissimo, che anche quest'anno sarà condotto da Silvia Toffanin, porterà Canale 5 ad effettuare una serie di modifiche nella programmazione del weekend. Sarà così che la soap opera made in Turchia accompagnerà gli spettatori per l'intera settimana, dal lunedì alla domenica.

Nelle giornate feriali, vale a dire dal lunedì al venerdì, la soap andrà in onda dopo Beautiful e prima de La promessa.

Nel weekend, invece, la trasmissione anticiperà l'immancabile Verissimo di Toffanin. Per un paio d'ore i fan potranno avventurarsi negli intrighi di Cukurova, scoprendo cosa accadrà ai loro beniamini. Stando alle anticipazioni, ci sarà parecchia carne al fuoco.

Anticipazioni Terra amara weekend 9-10 settembre: Gaffur vuole fuggire in Germania

Nel weekend del 9 e 10 settembre, Mujgan sarà demoralizzata per la notizia della gravidanza di Mujgan. Yilmaz, invece, insisterà nel dire che non è andato a letto con la donna da parecchi mesi, per cui quel bambino non è suo. Sarà così che prenderà a circolare un pettegolezzo che vede Fikret essere il vero responsabile della gravidanza di Mujgan.

Yilmaz, appresa la notizia, non potrà che arrabbiarsi, ma alla fine sua moglie ammetterà di aver mentito e che non è in dolce attesa.

Nel frattempo Zuleyha accetterà l'eredità di Hunkar, la quale le ha lasciato la fattoria da accudire, e prometterà ai braccianti di portare avanti i progetti della precedente proprietaria.

Problemi in arrivo per Gaffur. Sentendosi minacciato da Behice, l'uomo avrà intenzione di fuggire lontano da Cukurova. Temendo di essere denunciato per l'omicidio di Hatip, Gaffur cercherà di ottenere un visto per trasferirsi in Germania. Intanto Fekeli consegnerà a Turan una lettera particolare, il cui contenuto è ignoto.