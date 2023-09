Perché Riccardo Guarnieri non ha preso parte alle prime registrazioni di Uomini e donne di questa stagione? È questa la domanda che si pongono i numerosi fan e spettatori della trasmissione di Maria De Filippi, dopo aver appreso che il cavaliere non avrebbe preso parte alle puntate trasmesse nel corso delle prime settimane di programmazione.

A fare un po' di chiarezza su questo "giallo", ci ha pensato una segnalazione social riguardante proprio Riccardo: a quanto pare, infatti, il cavaliere pugliese avrebbe una nuova fiamma, conosciuta fuori dagli studi tv.

Riccardo Guarnieri assente in studio a Uomini e donne: taciuti i motivi

Nel dettaglio, le prime registrazioni di Uomini e donne sono state caratterizzate dall'assenza in studio di Riccardo Guarnieri.

Lo storico ex fidanzato di Ida Platano non ha rimesso piede nel parterre del trono over e in tanti si chiedono che fine abbia fatto e il perché di questa situazione.

Sebbene Riccardo non sia mai intervenuto in prima persona sulla vicenda, così come la produzione del talk show Mediaset, in queste ore è arrivata una segnalazione che sembra aver fatto chiarezza sul giallo legato alle sorti di Riccardo in studio.

La segnalazione social su Riccardo: 'Visto con una giovane ragazza, molto bella'

Secondo quanto riportato da Isa e Chia, Riccardo non sarebbe presente in studio perché avrebbe conosciuto una ragazza fuori dal contesto televisivo.

"L'ho visto con una giovane ragazza, erano mano nella mano. Lei è giovane e molto bella", si legge nella segnalazione social legata al cavaliere pugliese, dove viene aggiunto che questa ragazza non avrebbe nulla a che fare con le vecchie fiamme di Riccardo conosciute in trasmissione.

Insomma, sembrerebbe che questa estate sia stata galeotta per il cavaliere e questa nuova fiamma gli avrebbe fatto mettere la testa a posto, al punto da lasciarsi alle spalle il passato e la fine tormentata delle sue storie d'amore nate in televisione.

Tuttavia, quella di Riccardo Guarnieri non è l'unica assenza di spicco di queste prime registrazioni di Uomini e donne 2023/2024.

Non solo Riccardo, anche Armando assente nel cast di Uomini e donne 2023/2024

In studio, infatti, non è tornato neppure Armando Incarnato, il chiacchieratissimo cavaliere napoletano anche lui costantemente al centro deli dibattiti social.

Al momento, però, non si conoscono i motivi precisi di questa sua assenza in studio: il cavaliere, sui social, non ha mai fatto chiarezza ufficialmente su quanto sta succedendo e sui suoi attuali rapporti con la redazione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, che potrebbe averlo escluso dal cast.