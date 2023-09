In Terra Amara nel corso delle puntate in onda nel mese di ottobre, Demir arriverà a tradire la moglie Zuleyha con Umit, ossia il nuovo primario dell'ospedale. Con la giovane dottoressa, Yaman intreccerà una relazione extraconiugale all'insaputa della moglie che, dopo la morte di Yilmaz, scoprirà di nutrire nuovamente dei sentimenti per il marito. Il tradimento di Demir, potrebbe ben presto venire alla luce a causa della lingua lunga di Sermin, la prima a sospettare che il cugino abbia un'altra donna.

Colpo di scena in Terra amara: Zuleyha si innamora di Demir

In Terra amara, dopo la morte di Yilmaz, le cose cambieranno per molti dei protagonisti. La morte di Akkaya avrà lasciato un vuoto immenso in tutti quanti, soprattutto in Fekeli e Zuleyha. Quest'ultima deciderà comunque di reagire, aiutata anche da Demir che, in questo frangente, si mostrerà molto comprensivo con lei.

I due continueranno a vivere sotto lo stesso tetto e Altun diventerà la nuova signora di Cukurova, prendendo di fatto il posto di Hunkar. Con il passare del tempo qualcosa cambierà in Zuleyha, visto che si renderà conto di provare dei sentimenti per Demir. In sostanza, si riscoprirà innamorata di lui, anche se non avrà il coraggio di confessarglielo.

Demir tradisce Zuleyha con Umit: anticipazioni Terra amara

Le cose non saranno però semplici come potrebbe sembrare. Demir infatti, sarà rimasto affascinato sin da subito, del nuovo primario dell'ospedale di Cukurova. Si tratta di Umit, una giovane e affascinante dottoressa. Lei e Demir con il passare del tempo, si avvicineranno sempre più e sarà chiaro a tutti che tra loro ci sia una grande complicità.

Yaman sarà molto preso da Umit, tanto che ad un certo punto, arriverà a tradire la moglie proprio con la giovane dottoressa. Demir e Umit avranno una relazione clandestina che però, sarà destinata a essere scoperta.

Sermin sospetta che Demir abbia un'altra donna nelle prossime puntate di Terra amara

Sarà Sermin la prima a sospettare che il cugino abbia un'altra donna.

Succederà nel momento in cui la famiglia cercherà di mettersi in contatto con Demir, senza riuscire a rintracciarlo. Lui aveva detto di doversi assentare per lavoro ma, in realtà, non aveva nessun impegno professionale. Sermin a questo punto, comincerà a raccontare il pettegolezzo sulla presunta relazione extraconiugale di Demir a tutti quanti. Sevda cercherà di mettere un freno a Sermin per impedire che si diffonda questa malelingua. Potrebbe però essere tardi.