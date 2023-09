La 23^ edizione di Amici, è ufficialmente iniziata: mercoledì 27 settembre, infatti, i titolari hanno scoperto le preferenze degli insegnanti e quindi chi di loro rischia la sfida o addirittura l'eliminazione. Fanalini di coda nella classifica di ballo sono risultati Nicholas (per lui già un compito dalla maestra Celentano) e Chiara, nel canto non ha convinto Mida (che ha protestato per il 3 di Anna Pettinelli).

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Le squadre del pomeridiano di Amici 23 si sono formate e i professori hanno cominciato ad assegnare voti positivi o negativi ai nuovi allievi della scuola.

La prima parte del daytime del 27 settembre, infatti, è stata dedicata allo svelamento delle classifiche sulle esibizioni della puntata d'esordio della nuova edizione: Maria De Filippi, infatti, ha mostrato ai ragazzi le sufficienze e le insufficienze che hanno ricevuto dopo la loro prima performance sul palco.

Tra i cantanti, ad esempio, Matthew è quello che ha convinto di più (media dell'8): sul podio, però, si sono piazzate anche Mew e Lil Jolie (seconde a pari merito) e Holden (terzo).

Fanalino di cosa in questa prima graduatoria, è risultato Mida: il giovane talento del team Cuccarini c'è rimasto male per il basso piazzamento, ma ha protestato soprattutto per il voto 3 che gli ha dato Anna Pettinelli.

I giudizi dopo l'esordio ad Amici

Se tra i cantanti le insufficienze sono state poche, tra i ballerini solo in quattro hanno ottenuto una media superiore al 6.

A conquistare il primo posto nella classifica stilata dai professori dopo lo speciale d'esordio di Amici 23, sono stati Dustin e Marisol a pari merito: seconda Sofia con 7 e terzo Kumo con 6 meno.

Tutti gli altri danzatori della classe hanno ricevuto voti bassi e per questo si sono piazzati nella parte inferiore di questa importante graduatoria.

Ultimi ad ex aequo Nicholas e Chiara con 4+: il primo è allievo di Raimondo Todaro e la seconda di Emanuel Lo, ma ad accomunarli c'è il fatto che neppure i loro tutor sono convinti al cento per cento che meritino un banco.

I danzatori si sono confrontati con i loro docenti di riferimento per capire cosa possono fare per smuovere questa classifica che li vede fanalini di coda con un giudizio molto negativo, ma per ora l'unica risposta che hanno ricevuto è che si devono impegnare, studiare e dimostrare di avere tutte le carte in regola per restare nella scuola.

Prove in arrivo per i titolari di Amici

Il primo compito della nuova edizione di Amici, inoltre, è stato assegnato a Nicholas. La maestra Celentano ha voluto subito mettere alla prova quello che secondo lei è il ballerino meno preparato tra i 9 che hanno ottenuto la maglia da titolare.

"Se il più scarso e fisicamente sei troppo grosso per ballare", ha scritto la prof Alessandra in una lettera che è arrivata in casetta in questi giorni.

Raimondo Todaro ha deciso di accettare questa sfida e ha invitato il suo alunno ad impegnarsi al massimo nel preparare la coreografia della collega.

Anche Chiara si è confrontata con Emanuel Lo in sala e ha scoperto che per riconfermarsi nella classe dovrà lavorare tanto perché il suo insegnante non la considera allo stesso livello degli altri componenti della squadra.