Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda giovedì 14 settembre, Sevda conforterà Demir in pena per la sua storia sentimentale con Zuleyha. Nel frattempo Yilmaz tornerà a casa insieme a Mujgan raccontando a Fekeli che la dottoressa ha messo in pericolo la vita di suo figlio provando a fuggire.

Successivamente, Sermin si recherà al circolo laddove racconterà alle donne di Cukurova del gesto eroico di Zuleyha lanciatasi nella corrente del fiume per salvare l'acerrima rivale in amore. Nel frattempo, Fikret scoprirà che Akkaya ha venduto le sue proprietà ad Hunkar Yaman.

Infine, Fekeli affronterà una volta per tutte Behice chiedendole di trasferirsi ad Istanbul.

Yilmaz torna a casa insieme a Mujgan e suo figlio Kerem

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Yilmaz farà ritorno a casa insieme a sua moglie e suo figlio, ma quando Fekeli vedrà Mujgan presso la tenuta con i vestiti totalmente bagnati, chiederà spiegazioni nei minimi dettagli. A questo punto, Akkaya non potrà far altro che raccontare dell'estremo gesto della dottoressa che ha messo a repentaglio anche la vita del bambino passando per il fiume pur di fuggire. Per questo motivo, Ali Rahmet affronterà la nuora a muso duro. Nel frattempo, Sevda cercherà di confortare Demir, ma gli chiederà di essere onesto sul motivo per cui ha pedinato, ancora una volta, sua moglie.

Sermin racconta alle donne di Cukurova il gesto di Zuleyha

Successivamente, Demir risponderà che l'ha fatto per paura che gli assassini di Hunkar potessero farle del male, ma anche perché teme che lei fugga con Yilmaz. Intanto, Sermin incontrerà le donne del circolo di Cukurova e parlerà con loro del gesto eroico e magnanimo di Zuleyha che ha soccorso la dottoressa e suo figlio caduti nella corrente del fiume in piena.

A questo punto, tutte le presenti inizieranno a chiedersi se, viceversa, Mujgan avrebbe fatto lo stesso. Dal canto suo, Sermin risponderà che la signorina Hekimoglu avrebbe sicuramente lasciato annegare sia Zuleyha che i suoi figli pur di sbarazzarsi definitivamente di lei e stare con Yilmaz.

Ali Rahmet dà un ultimatum a Behice in Terra Amara

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Fikret affitterà un appartamento e qui scoprirà che Yilmaz ha ceduto gran parte delle sue proprietà alla signora Yaman prima che la donna morisse. Il nipote di Ali Rahmet inizierà così ad indagare per scoprire il motivo che ha spinto Akkaya a prendere questa decisione. Intanto, Yilmaz deciderà di far restare Mujgan alla tenuta per tenerla sotto controllo fino al divorzio. Fekeli affronterà infine Behice chiedendole espressamente di lasciare per sempre il paese e di tornare ad Istanbul.