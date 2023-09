Harry e Meghan, Duchi di Sussex, hanno optato per separare le proprie strade lavorative, seguendo il "modello Beckham": uniti nella vita ma con carriere indipendenti. Dopo scelte precedenti che non hanno portato i risultati sperati, la coppia sembra pronta per un rebranding: lui vuol puntare sulla filantropia, lei sul ritorno nel mondo dello spettacolo.

Lui filantropo, lei attrice e influencer

Sulle orme di sua madre, Lady Diana, il Principe Harry vuole concentrarsi sulla filantropia. Ha recentemente presenziato agli Invictus Games in Germania, un evento dedicato ai veterani di guerra feriti, che ha patrocinato sin dall'inizio (Meghan si è unita all'evento solo successivamente).

Indiscrezioni riportano che stia discutendo con Netflix per un nuovo documentario che affronterà il tema delle trivellazioni di petrolio nel delta dell'Okavango, in Botswana.

Nel frattempo, riporta il Telegraph, Meghan Markle ha firmato un contratto con Ari Emanuel, super-agente delle star di Hollywood, segnando il proprio ritorno nel mondo dello spettacolo. La Duchessa di Sussex sta inoltre cercando di costruire una presenza come influencer ottimista e divertente, lontana dalla narrazione vittimistica del passato, aprendo un nuovo profilo Instagram (@meghan) per condividere questa nuova immagine con i suoi seguaci.

Popolarità in declino

La popolarità del Principe Harry in Gran Bretagna ha subito un marcato declino negli ultimi anni, in gran parte a causa della controversa decisione di lui e Meghan di abbandonare i loro ruoli senior all'interno della famiglia reale britannica, nota come "Megxit", una mossa che ha generato contrarietà nel popolo.

Ulteriori danni alla loro immagine sono stati causati da interviste pubbliche, come quella con Oprah Winfrey, e l'autobiografia "Spare" del 2022, in cui hanno rivelato dettagli intimi della loro esperienza reale, alimentando ulteriori controversie.

Un sondaggio del Daily Mail ha evidenziato come il 75% dei sudditi interpellati ritenga che la coppia non dovrebbe avere più alcun ruolo all'interno della famiglia reale, mentre per il 61% Harry dovrebbe essere rimosso dalla linea di successione al trono.

Un futuro incerto

Mentre i Duchi di Sussex si preparano a seguire strade lavorative separate, permangono dubbi sul futuro matrimoniale (i media hanno avanzato ipotesi contrastanti, tra pettegolezzi, gossip e smentite di amici della coppia). Resterebbe anche in forse anche il futuro del loro contratto con Netflix, che scade tra due anni.