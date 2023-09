Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 20 settembre, la nonnina Azize scambierà Sevda per Hasene, la sorella di Hunkar morta molti anni prima, creando un momento commovente. Nel frattempo Saniye, perdendo la speranza in un futuro sereno per la sua famiglia, supporterà la decisione di Gaffur di trasferirsi in Germania. Infine, Fekeli continuerà ostinatamente la ricerca dell'assassino di Hunkar, ma l'arrivo di una notizia sconvolgente cambierà la sua vita.

Azize scambia Sevda per sua figlia morta in Terra Amara

La nonnina Azize scambierà Sevda per Hasene, la sorella di Hunkar morta molti anni prima creando un momento strano e commovente.

La situazione, tuttavia, infastidirà profondamente Saniye che per questo motivo prenderà una decisione sul suo futuro. Infatti, la domestica giungerà a un punto in cui non riuscirà più a immaginare un futuro per la sua famiglia in questa dimora e quindi appoggerà Gaffur, suo marito, nella sua decisione di trasferirsi in Germania per cercare lavoro. Nel frattempo Fekeli, il capofamiglia, continuerà ostinatamente la sua ricerca dell'assassino di Hunkar, la donna che avrebbe sposato se non fosse stata ammazzata ad un passo dal matrimonio.

Yilmaz sta lottando tra la vita e la morte in ospedale

Pertanto, l'uomo incaricherà Celal, un uomo di sua fiducia, di indagare sull'oscura vicenda. Infatti, Fekeli sarà determinato a far luce su questo mistero che ha segnato profondamente la sua famiglia e la sua stessa esistenza.

Mentre Fekeli e Celal discuteranno degli sviluppi nelle indagini, riceveranno una notizia che scuoterà profondamente la famiglia: Yilmaz ha avuto un terribile incidente in auto e la sua vita è appesa ad un filo in sala operatoria. Infine, tutti i cari del giovane Akkaya si appresteranno a raggiungere l'ospedale per vegliare sul suo stato di salute.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella puntata precedente di Terra Amara, in onda martedì 19 settembre, Demir e Zuleyha sono testimoni di un terribile incidente automobilistico in cui Yilmaz è coinvolto e si trova in condizioni critiche. I due intervengono prontamente per soccorrerlo e lo trasportano d'urgenza in ospedale.

Nel frattempo, Fikret prosegue nelle sue indagini per scoprire il motivo per cui Yilmaz ha venduto le sue proprietà a Hunkar. Inoltre, il ragazzo non molla l'approccio con Mujgan e continua a cercare di influenzarla. Nel frattempo, Bahtiyar, cugino di Fikret, si prepara per iniziare un nuovo incarico nell'ambito sanitario. Sevda, grazie al sostegno di Demir e Zuleyha, si sente sempre più a suo agio e si comporta come una figura dominante all'interno della villa Yaman.