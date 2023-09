Nella puntata di Terra amara che andrà in onda su Canale 5 giovedì 7 settembre, Zuleyha scoprirà che Mujgan è in dolce attesa del suo secondogenito e quindi prenderà una decisione definitiva sul suo rapporto con Yilmaz.

Successivamente, Behice convocherà una conferenza stampa nella quale accuserà Zuleyha di essere complice della sua aggressione. Nel frattempo, Sermin dubiterà delle parole della donna e inizierà a sospettare. Intanto, Demir continuerà a cercare l'assassino di sua madre Hunkar.

Zuleyha crede che Yilmaz l'abbia tradita in Terra amara

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Zuleyha si recherà in farmacia dove incontrerà Mujgan che ha ordinato un test di gravidanza. Proprio in questo momento, la signorina Altun apprenderà che la moglie di Yilmaz è incinta e sarà addolorata dalla notizia. A rincarare la sua sofferenza ci penserà la dottoressa Hekimoglu che confiderà a Zuleyha di sperare di avere una bimba e che i piani non vanno mai come si spera: in particolare Mujgan si riferirà alla conversazione origliata durante la quale Akkaya aveva chiesto alla sua ex fidanzata di fuggire insieme.

A questo punto, Zuleyha tornerà a casa dopo aver avuto un malore. Intanto Sevda e Saniye si preoccuperanno per la moglie di Demir, piuttosto provata, anche se lei chiederà di restare da sola in camera sua.

Behice convoca una conferenza stampa per accusare Altun

Successivamente, Behice convocherà una conferenza stampa con i giornalisti di Cukurova per parlare della sua aggressione fuori dall'aeroporto dichiarando che Zuleyha avrebbe di fatto provocato l'aggressione nei suoi confronti, avendola accusata di aver ucciso sua suocera senza uno stralcio di prova.

Comunque la signora Hekimoglu farà sapere alla stampa di voler perdonare la signorina Altun perché comprende il suo dolore. In questo modo, la donna si mostrerà magnanima agli occhi di Ali Rahmet nella speranza di tornare nelle sue grazie.

Zuleyha decide di lasciare definitivamente Yilmaz

Nella parte finale della puntata di Terra amara, la signorina Altun chiamerà Yilmaz al telefono, ma ad alzare la cornetta sarà Cetin, il quale la informerà che l'uomo non si trova al cotonificio.

Pertanto Zuleyha deciderà di chiudere definitivamente la sua relazione con Akkaya. credendo di essere stata tradita.

Nel frattempo, Sermin dubiterà delle parole di Behice durante la conferenza stampa e non perderà occasione per sottolinearlo. Infine, Demir chiederà alla Holding Yaman se fossero arrivate delle chiamate per informarlo sulla morte di Hunkar dopo aver promesso una lauta ricompensa in denaro.