Non è durata neppure 24 ore l'apprensione dei fan di Uomini e donne: il sito di Fanpage ha già smentito la notizia che voleva una chiusura anticipata delle puntate della nuova edizione. Fonti vicine a chi lavora per il dating-show, infatti, hanno fatto sapere che l'orario in cui sarà data la linea alla soap "La promessa" è quello di sempre, ovvero le 16:10 circa. Un errore di grafica nella guida tv della settimana prossima, aveva fatto pensare ad un quarto d'ora in meno per la trasmissione di Maria De Filippi.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e donne

Per qualche ora, sul web ha circolato la notizia di una riduzione di 10/15 minuti nella durata delle puntate di Uomini e donne: la guida tv di Mediaset dell'11 settembre, infatti, poneva la chiusura del dating-show alle ore 15:53, quindi un quarto d'ora in anticipo rispetto al solito.

Fanpage ha contattato persone che lavorano dietro le quinte del programma di Canale 5 e ha scoperto che da lunedì prossimo non cambierà nulla: il format condotto da Maria De Filippi terminerà allo stesso orario di sempre, ovvero alle 16:10 circa.

Si è trattato di un errore nella grafica che aveva fissato l'inizio de "La Promessa" qualche minuto prima delle 16; in realtà, la soap opera andrà in onda dopo U&D e precederà un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5 di Myrta Merlino.

Uomini e donne riparte l'11 settembre

Ricapitolando, le nuove puntate di Uomini e donne faranno compagnia ai telespettatori dalle 14:45 alle 16:10 circa, quindi nella stessa fascia oraria di sempre.

Il dating-show riprenderà la sua regolare programmazione lunedì 11 settembre: dopo quattro mesi di pausa, Maria De Filippi tornerà alla guida del format che permette a giovani e senior di trovare l'anima gemella.

Ad oggi, mercoledì 6, si sono svolte già tre registrazioni (la quarta è in programma nel pomeriggio) e i fan sanno tutto quello che è successo in studio tra i vari protagonisti del cast.

Il Trono Classico 2023/2024 è ripartito con i 22enni Brando e Cristian e con Manuela Carriero, concorrente di Temptation Island qualche anno fa.

Il Trono Over, invece, ha riaccolto le veterane Gemma e Roberta mentre Riccardo e Armando erano assenti.

Nel parterre femminile, inoltre, è riapparsa anche Barbara De Santi, volto storico della trasmissione che mancava dal video da qualche anno.

Uomini e donne: ospite Ida

Le anticipazioni delle prime tre puntate di Uomini e donne 2023/2024, riguardano anche i tanti ospiti che si sono alternati in studio tra il 24 e il 29 agosto scorso, infatti, Maria De Filippi ha accolto agli Elios sia ex del dating-show che alcune coppie dell'ultima edizione di Temptation Island.

Al debutto della nuova stagione del programma Mediaset, ad esempio, ha partecipato anche Pinuccia Della Giovanna: l'ex dama è tornata solo per presentare la sua prima canzone, un brano che ripercorre l'avventura ormai finita nel cast del Trono Over.

Sul fronte giovani, c'è stato un lungo e intenso confronto tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli: i due ex fidanzati hanno monopolizzato circa un'ora di tempo con un botta e risposta che si è concluso con lei che ha lasciato lo studio in lacrime dopo il rifiuto di lui ad un ballo chiarificatore.

Anche Ida Platano è riapparsa davanti alle telecamere dopo tanto tempo ma solo per confermare che la sua relazione con Alessandro Vicinanza procede a gonfie vele: i due non hanno potuto avere un faccia a faccia con Riccardo Guarnieri perché quest'ultimo, esattamente come Armando Incarnato, era assente (i cavalieri non hanno preso parte a nessuna delle riprese che si sono svolte fino ad ora).