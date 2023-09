Accadranno diverse novità nel corso delle puntate di Terra Amara in programma dal 17 al 23 settembre in prima visione su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Demir Yaman accetterà di concedere il divorzio a Zuleyha Altun per permetterle di rifarsi una vita accanto a Yilmaz Akkaya. Una gioia che avrà vita, visto che rimarrà coinvolto in un incidente stradale.

Anticipazioni Terra amara: Demir decide di lasciare andare Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara svelano che Zuleyha, dopo essere stata beccata in fuga con Yilmaz, tornerà a casa con Demir, sebbene sofferente.

Sevda cercherà di consolarla. Yilmaz, intanto, si recherà alla tenuta Yaman dove incontrerà Demir, che.avrà intenzione di lasciare andare Zuleyha. Accetterà di concedere il divorzio alla moglie per farla tornare tra le braccia del suo vero amore. Demir sarà disposto a fare tutto a patto che la piccola Leyla rimanga alla villa con lui. Anche Yilmaz e Mujgan dovranno decidere chi si occuperà di Kerem Ali in seguito alla loro separazione. Ali Rahmet aiuterà i due coniugi a trovare una soluzione che vada bene a entrambi.

Yilmaz ha un incidente stradale

Nelle prossime puntate della soap opera Demir e Yilmaz si stringeranno la mano in segno di armistizio. Behice, intanto, pretenderà che Ali Rahmet metta in sicurezza finanziaria Mujgan e il bambino dopo il divorzio.

Parole che desteranno l'ira funesta dell'impresario, che prometterà massimo sostegno alla dottoressa e Kerem Ali. Yilmaz e Zuleyha sogneranno il giorno del loro matrimonio in attesa del divorzio dai rispettivi partner, ma accadrà un imprevisto. Yilmaz verrà chiamato da Nazire per un incidente occorso a Kerem Ali. L'uomo si metterà al volante per raggiungere in tutta fretta l'ospedale.

Sarà in questo frangente che Yilmaz sarà vittima di un incidente stradale. Saniye, intanto, non sopporterà la convivenza con Sevda mentre Rasit regalerà a Fadik un anello di fidanzamento.

Fikret stringe nuove alleanze

Yilmaz verrà ricoverato in fin di vita in ospedale, dove sarà raggiunto da Demir e Zuleyha. Sevda, intanto, si comporterà come la padrona di casa grazie al sostegno di Demir.

Fikret stringerà nuove alleanze per realizzare il suo sogno segreto. Saniye accetterà di trasferirsi con Gaffur a lavorare in Germania, mentre Fekeli continuerà la ricerca dell'assassinio di Hunkar. L'uomo poi verrà raggiunto dalla notizia dell'incidente occorso a Yilmaz. Quest'ultimo si risveglierà dal coma chiedendo di vedere i suoi figli. Per questo motivo Mujgan e Zuleyha sotterreranno l'ascia di guerra per il bene dei bambini.