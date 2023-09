Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia promettono grandi colpi di scena. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Fikret continuerà a creare diversi problemi nella famiglia Yaman.

Demir Yaman sparerà a Fekeli dopo una discussione assai vivace. In seguito, però, emergerà una verità impensabile: la sparatoria, in realtà, è stata organizzata nei minimi dettagli da Yaman e Fekeli, con un scopo ben preciso. I due, infatti, pianificheranno il tutto con il solo obiettivo di stanare Fikret. In seguito Züleyha sarà molto preoccupata per suo marito Demir, pensando che l'uomo abbia sparato a Fekeli.

Terra amara, spoiler Turchia: Fikret vuole vendicarsi del fratellastro

Nelle puntate di Terra amara trasmesse in Turchia, Fikret non avrà intenzione di rinunciare alla vendetta contro il suo fratellastro: l'uomo non riuscirà ancora ad accettare che il giovane sia figlio illegittimo di Adnan Yaman e che abbia vissuto una vita serena e felice.

Sarà così che Fikret comincerà ad organizzare atti provocatori a discapito dell'azienda, per poi passare alle maniere forti. L'uomo deciderà di danneggiare le scuderie degli Yaman e poi fuggirà nel nulla.

Fikret incendia le scuderie degli Yaman

Fikret passerà all'atto finale del suo sadico piano e incendierà le scuderie degli Yaman, per poi fuggire. Dopo la triste vicenda, Fekeli sarà ancora molto preoccupato per gli eventi futuri, poiché sarà assai convinto che il figlioccio abbia ancora dei piani in mente.

Fekeli penserà di fermare Fikret, ma non avrà idea di dove sia fuggito l'uomo.

Successivamente Fekeli, ormai consapevole di dover mettere in atto un piano per stanare il figlioccio, chiederà la collaborazione di Demir. I due quindi faranno finta di litigare e durante la discussione Demir accuserà pesantemente Fekeli di essere responsabile dell'incendio alle scuderie.

Quest'ultimo a quel punto accuserà Yaman di essere un codardo e poi sparerà un colpo di pistola verso Ali Rahmet, il quale farà finta di perdere i sensi e cadrà a terra senza forze.

Züleyha si reca all'ospedale

Züleyha si troverà in città per delle commissioni e scoprirà subito cosa è accaduto tra suo marito e Fekeli. La donna non riuscirà a credere che l'uomo abbia agito in quel modo e sarà assai sconvolta per il terribile evento, così andrà a cercare Demir.

Altun non riuscirà a trovare suo marito da nessuna parte e deciderà di precipitarsi in ospedale, per accertarsi delle condizioni di Fekeli. Una volta arrivata presso la struttura sanitaria, però Züleyha scoprirà che l'uomo non è mai stato ricoverato e non riuscirà a capire il motivo.

Nel frattempo Demir e Fekeli saranno assai felici di scoprire che il loro piano è andato come sperato: Fikret, infatti, verrà a sapere che Fekeli ha sparato a suo zio Ali, e uscirà immediatamente dal suo nascondiglio, per accettarsi delle condizioni dell'uomo e andrà al ranch.

Poco dopo Fikret incontrerà suo zio e si renderà conto che l'uomo è in perfetta salute.

Demir deluso da Fikret

Ali confesserà al nipote di avergli teso una trappola, per spingerlo ad affrontare una volta per tutte i tanti problemi con il suo fratellastro Demir.

Fikret, però, non capirà le motivazioni dello zio e si rifiuterà di parlare con Demir. Quest'ultimo sarà deluso dal comportamento dell'uomo e chiederà di essere lasciato in pace. Anche Fekeli sarà molto amareggiato per l'atteggiamento di Fikret.