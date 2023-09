Secondo le anticipazioni del 22 e 23 settembre di Terra Amara, mentre Gaffur informerà Cetin e Gulten della possibilità di andarsene in Germania con la moglie, tutta Cukurova apprenderà del gesto eroico compiuto da Demir. Anche se quest'ultimo è riuscito a trarre Yilmaz fuori dall'auto in fiamme, la vita dell'uomo sarà destinata a prendere una piega infausta.

Prima di esalare l'ultimo respiro, Yilmaz riaprirà gli occhi e chiederà di vedere i figli. Dopodiché parlerà con Demir con il cuore in mano, strappandogli una promessa molto importante. Infine riconfermerà il suo amore a Zuleyha per poi morire davanti a lei.

Poco prima, però, Fekeli farà un annuncio importante agli abitanti di Cukurova.

Anticipazioni Terra amara del 22 settembre: Yilmaz si risveglia, Demir visto come un eroe

L' incidente che ha coinvolto Yilmaz terrà in apprensione tutti i suoi cari, i quali non esiteranno a stargli vicino. Si ritroverà in condizioni drastiche e la sua vita risulterà in bilico. A quanto pare, però, accadrà il miracolo: Yilmaz riaprirà gli occhi e il suo primo pensiero andrà ai figli Adnan e Kerem Ali.

Questo accadimento porterà Mujgan e Zuleyha a sotterrare l'ascia di guerra, e le due smetteranno, almeno per ora, di calpestarsi a vicenda. Vorranno mettere da parte l'astio per il bene dei loro figli.

Intanto per le vie di Cukurova si spargerà la voce del gesto eroico compiuto da Demir.

Quest'ultimo non ha esitato a rischiare la sua stessa vita per tirare Yilmaz fuori dall'auto in fiamme. Alla luce di ciò, il rispetto e la stima nei confronti di Yaman crescerà ancora di più.

Terra amara spoiler del 23 settembre: Yilmaz chiede a Demir di prendersi cura della sua famiglia

Nell'episodio trasmesso su Canale 5 nella giornata di sabato 23 settembre, la soap opera sarà interessata da una svolta inaspettata.

Dopo l'attesa febbrile per le condizioni di salute di Yilmaz, a casa di Fekeli e alla tenuta Yaman si tirerà un respiro di sollievo. L'unica a non gioire per la notizia sarà Behice.

Demir e Yilmaz si rivedranno, e avranno occasione di parlarsi senza nessuna traccia di rancore. Yaman chiederà perdono per le sofferenze che gli ha arrecato.

Dal canto suo Akkaya chiederà al rivale di prendersi cura di Zuleyha e della sua famiglia nel caso dovesse morire.

La sorte di Yilmaz

Dopo aver informato tutta Cukurova sulle condizioni di Yilmaz, Fekeli farà un annuncio spiazzante: d'ora in poi riterrà Demir come un figlio e la faida tra le due famiglie tramonterà.

Nel frattempo Gaffur aggiornerà Gulten e Cetin sulla possibilità di trasferirsi in Germania per lavoro. A contribuire alla decisione sarà anche la pessima situazione alla villa che ha portato Saniye a scontrarsi con Sevda.

Questa puntata di Terra amara, però, avrà uno straziante finale. Dopo aver ribadito a Zuleyha il suo amore per lei, Yilmaz si aggraverà improvvisamente e chiuderà gli occhi per sempre.