A breve, i fan italiani di Terra amara, assisteranno alla morte di Yilmaz Akkaya. Un addio destinato a cambiare gli equilibri e le vicende di Cukurova. L'uomo dopo un incidente d'auto, verrà trasportato in ospedale ma, poco dopo esalerà il suo ultimo respiro sotto gli occhi di una Zuleyha disperata.

Tragedia a Terra amara: Yilmaz vittima di un grave incidente d'auto

In Terra Amara, dopo la morte di Hunkar, il pubblico si ritroverà a dover dire addio anche al personaggio di Yilmaz Akkaya. Uno dei grandi protagonisti di queste prime tre stagioni, si congederà dal pubblico e lo farà a seguito di un grave incidente d'auto.

Tutto accadrà nel momento in cui Yilmaz verrà avvertito che Kerem Ali è caduto dal divano e che è in ospedale per degli accertamenti. Yilmaz salirà quindi in auto per andare in ospedale e sincerarsi delle condizioni del figlio. Akkaya sfreccerà come un pazzo sulla strada, incrociando anche la vettura di Demir e Zuleyha. Lungo il tragitto, a causa dell'alta velocità, Yilmaz perderà il controllo dell'auto finendo in un burrone. Zuleyha e Demir lo soccorreranno e si renderanno subito conto delle sue gravi condizioni.

Yilmaz prima di morire chiede a Demir di occuparsi di Zuleyha e Adnan

Nel corso delle prossime puntate di Terra amara, il pubblico resterà con il fiato sospeso in attesa di avere notizie sulle condizioni di Yilmaz.

L'uomo verrà trasportato in ospedale dove verrà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. L'uomo, dopo l'operazione, riprenderà conoscenza e questo farà tirare un sospiro a tutti quanti, in primis a Fekeli e Zuleyha. Le cose però, saranno destinate a precipitare. Prima che ciò avvenga, Yilmaz chiederà di parlare con Demir, al quale chiederà di occuparsi di Zuleyha e Adnan, qualora dovesse morire.

Yilmaz muore sotto gli occhi di Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Poco dopo, in Terra amara, Yilmaz rimarrà solo nella stanza dell'ospedale con Zuleyha. L'uomo sarà particolarmente sofferente e, ad un certo punto, comincerà a tremare e a stare male. Prima di esalare l'ultimo respiro, tra le lacrime, riuscirà a dire ad Altun che l'ha sempre amata e che è stata al centro della sua vita fino al suo ultimo respiro.

Poi morirà sotto gli occhi di una disperata Zuleyha. Le ultime parole di Yilmaz saranno l'ennesima dichiarazione d'amore per la donna che ha sempre amato. Scene toccanti quelle che riguarderanno l'addio alla soap tv del personaggio di Yilmaz. Così come lo sonobstate quelle della morte di Hunkar Yaman, andate in onda solo qualche giorno fa su Canale 5. Per ulteriori dettagli, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle 14:10.